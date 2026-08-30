Khoảnh khắc xúc động bé gái được kéo ra khỏi đống đổ nát trong trận lũ ở Nepal

(VTC News) -

Video ghi lại cảnh bé gái được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Nepal vài ngày sau trận lũ quét.

Lực lượng cứu hộ ở Nepal công bố video đầy xúc động về việc giải cứu một bé gái khỏi tòa nhà bị sập. Bé gái được cứu vào khoảng 18h ngày 28/6 ở độ cao 2.200 m gần trạm tuần tra biên giới.

Tối hôm đó, lực lượng cứu hộ đưa cô bé đến một trại cứu hộ và cô bé chỉ nói chuyện vào sáng 29/8 sau khi nghỉ ngơi qua đêm và ăn uống. Cô bé nói với lực lượng cứu hộ rằng tên mình là Manisha và cô bé 6 tuổi.

Bé Manisha đang được điều trị tại Rasuwa và cơ quan chức năng chưa thể xác minh được thông tin của bố mẹ bé.

Trong khi đó tại Tây Tạng, một chú thỏ bông phủ đầy bùn được tìm thấy trôi dạt trên bờ sông tại điểm cứu hộ gần cảng Gyirong, cửa khẩu biên giới Trung Quốc giáp với Nepal.

Tuy nhiên, kể từ khi đội cứu hộ đến hiện trường vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của người sống sót. Video từ hiện trường cũng cho thấy toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi bùn, dòng sông chảy xiết cuốn trôi nhiều vật thể xuống hạ lưu.

“Dù chú thỏ đồ chơi rất nhỏ, nhưng nó mang trong mình ký ức sống động về cuộc sống. Nó từng đồng hành cùng vô số những khoảnh khắc ấm áp thường nhật, giờ đây phủ đầy bùn đất, lặng lẽ kể lại câu chuyện về sự bất ngờ của thảm họa này”, đài phát thanh và truyền hình nhà nước Tây Tạng đưa tin.

Hiện những người sống sót sau trận lũ lụt bắt đầu trở về Trishuli, ngôi làng ở quận Nuwakot bị ảnh hưởng nặng nề của Nepal để thu thập đồ đạc và khảo sát những công trình bị hư hại giữa đống đổ nát và bùn đất. Tiếng ồn của máy móc hạng nặng vang vọng khắp làng khi máy xúc đang đào bới đống đổ nát do trận lũ lụt gây ra.

Tuy nhiên, giới chức Nepal vẫn cảnh báo về mực nước dâng cao tại con sông gần biên giới với Trung Quốc.

“Chúng tôi nhận được thông tin từ huyện Rasuwa rằng mực nước sông Bhote Koshi đã tăng lên và có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Chúng tôi đề nghị người dân ở những khu vực dọc sông thuộc Rasuwa, Nuwakot và Dhading hãy cảnh giác”, Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia thông tin.