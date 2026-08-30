Mưa kỷ lục, gần 100.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết do ảnh hưởng của một đợt không khí nóng và ẩm từ phía biển Nhật Bản, toàn bộ khu vực phía Đông và phía Tây nước này, điều kiện khí quyển trở nên cực kỳ bất ổn, mây mưa hình thành và liên tục bao phủ các tỉnh Fukui, Ishikawa và Gifu kể từ đêm hôm qua.

Tại tỉnh Fukui, lượng mưa tăng rất nhanh, với tổng lượng tính đến 5h20 hôm nay, theo giờ địa phương, đã lên tới 290 mm. Con số này vượt xa lượng mưa trung bình của tháng 8 hàng năm và là lượng mưa cao nhất kể từ khi các thông số thời tiết được thống kê, lưu trữ tại Nhật Bản.

Nhiều khu vực của Toyama vẫn đang bị ngập sau những trận mưa dữ dội ngày 27/8. (Ảnh Jiji Press)

Trước tình hình đó, vào lúc 4h30 sáng nay, cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp 5 - mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản, được ban bố tại 3 đơn vị hành chính của Fukui. Với cảnh báo này, gần 100.000 cư dân trong khu vực ảnh hưởng phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn và không có ngoại lệ.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Bộ Giao thông Nhật Bản cảnh báo: “Tình hình nguy cấp đến mức nếu không sơ tán ngay sẽ không đủ thời gian để bảo vệ an toàn tính mạng. Mọi người không nên di chuyển một cách thiếu cân nhắc, mà cần chọn một nơi an toàn để lánh nạn ngay lập tức. Hiện có nhiều con sông đứng trước nguy cơ tràn bờ. Đến thời điểm 4h30, đã có 2 con sông có mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm”.

Biểu đồ lượng mưa tại Fukui Ishikawa và Gifu tính đến 5h20 ngày 30/8 do NHK đăng tải.

Điều đáng lo ngại là khu vực này cũng vừa bị những trận mưa dữ dội lên tới trên 230mm tấn công vào hôm 27/8 vừa qua, trong đó, 2 tỉnh Ishikawa và Toyama vẫn đang có nhiều khu vực bị ngập. Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết khả năng cảnh báo nguy hiểm cấp độ 5 sẽ tiếp tục được ban bố ở một số đơn vị hành chính khác.

Tuấn Nhật ( VOV-Tokyo)