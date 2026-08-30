Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

(VTC News) -

Theo KCNA, kế hoạch tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo quân đội được quyết định tại phiên họp thứ hai của Quân ủy Trung ương khóa 9 do lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì ngày 29/8.

Ông No Kwang-chol không chỉ bị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng mà còn bị giáng chức trong ban lãnh đạo đảng cầm quyền, xuống vị trí Phó trưởng ban thứ nhất Ban Công nghiệp Quân giới thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Song-gi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol (ngoài cùng).

Trong khi đó, quan chức cấp cao khác là cố vấn quốc phòng Pak Jong-chon được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và trở thành thành viên Bộ Chính trị. Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương là chức vụ quan trọng, chịu trách nhiệm giám sát các chính sách quân sự của Triều Tiên.

Triều Tiên cũng công bố một số quyết định thăng chức khác. “Cuộc họp đã thảo luận loạt kế hoạch tái cơ cấu bộ máy nhằm cải thiện và phát triển toàn diện công tác quốc phòng trong tương lai”, KCNA đưa tin.

Trong bản tin riêng, KCNA cho biết thêm ông Kim Jong-un ca ngợi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và quan chức, vì những tiến bộ trong công nghệ quốc phòng và trao tặng huân chương cao quý nhất của quốc gia.

Những người được vinh danh có đóng góp to lớn trong việc “giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ mang tính bước ngoặt trong việc phát triển hệ thống vũ khí chiến đấu mới”, nhưng KCNA không nêu rõ loại hệ thống nào.

Đợt cải tổ bộ máy nhân sự lãnh đạo diễn ra không lâu sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung thường niên. Những cuộc tập trận này thường xuyên bị Bình Nhưỡng lên án là hoạt động chuẩn bị cho cuộc xung đột của Triều Tiên.

Năm nay, cuộc tập trận gây nhiều chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị rút ngắn thời gian diễn tập.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người mà ông gặp 2 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên khi ông hướng tới cuộc gặp mới, có thể diễn ra trong năm nay.