Rơi trực thăng quân sự tại Bosnia và Herzegovina, 4 người thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 29/10, trực thăng quân sự CH-47 của Italy tham gia Lực lượng duy trì hòa bình và an ninh tại Bosnia và Herzegovina (Eufor Althea) của Liên minh châu Âu (EU) bị rơi trong “cuộc huấn luyện thường lệ” ở Gorica thuộc vùng Brcko, cách thủ đô Sarajevo khoảng 180km về phía bắc. Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Chính phủ Italy thông tin thêm, tất cả những người có mặt trên chiếc trực thăng quân sự CH-47 đều là công dân nước này. Theo Bộ Quốc phòng Italy, nạn nhân thiệt mạng gồm 2 binh sỹ thuộc Lục quân Italy và 2 thành viên thuộc Quân đoàn Tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Italy.

Hiện trường chiếc trực thăng quân sự của Italy gặp nạn. (Ảnh: Reuters)

“Trong thời khắc đau buồn tột cùng này, thay mặt toàn thể lực lượng quốc phòng, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của những người đã hy sinh”, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho hay.

Nhiều hãng truyền thông của Bosnia và Herzegovina đăng tải những bức ảnh về hiện trường vụ tai nạn, cho thấy chiếc trực thăng bị lật úp trên mặt đất bằng phẳng.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời phát ngôn viên của bệnh viện Brcko cho hay, có 15 người trên trực thăng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Hiện tại, Lực lượng duy trì hòa bình và an ninh của EU đang tiến hành cuộc điều tra đầy đủ và kỹ lưỡng về vụ việc và sẽ công bố thêm thông tin khi được xác minh và khi thích hợp.

Lực lượng duy trì hòa bình và an ninh có số lượng binh sĩ từ 1.000 - 1.500 người, được triển khai tại Bosnia và Herzegovina từ năm 2004, thay thế lực lượng gìn hòa bình của NATO vốn đóng tại nước này kể từ khi Chiến tranh Bosnia kết thúc năm 1995.

Lực lượng này hoạt động theo ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc với nhiệm vụ giám sát việc thực thi Hiệp định Hòa bình Dayton, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm.