Triều Tiên phô diễn loạt UAV, hé lộ sức mạnh quân sự mới

(VTC News) -

Ngày 30/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham gia triển lãm công nghệ hàng không không người lái và sự kiện trình diễn vũ khí với cuộc trình diễn hỏa lực có sự tham gia của nhiều loại vũ khí. Trong đó có máy bay không người lái (UAV) cảm tử chiến thuật, tên lửa hành trình chiến thuật, UAV đa nhiệm và một tiểu đoàn hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm.

“Màn trình diễn vũ khí được thực hiện bởi nhiều loại máy bay không người lái cảm tử chiến thuật, tên lửa hành trình chiến thuật, cuộc không kích bằng máy bay không người lái đa nhiệm và hoạt động thử nghiệm của tiểu đoàn hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600 mm”, KCNA đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo KCNA, tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình phóng từ máy bay không người lái cảm tử chiến thuật và máy bay không người lái đa năng đã tấn công trúng mục tiêu trên đảo với độ chính xác lên đến 100%.

Báo cáo cũng tiết lộ “lần đầu tiên, hoạt động thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm siêu chính xác, còn được gọi là ‘súng bắn tỉa’ được thực hiện công khai”.

Ngoài ra tại triển lãm công nghệ hàng không không người lái và sự kiện trình diễn vũ khí, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi nước này giành “ưu thế tuyệt đối” trong lĩnh vực công nghệ thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quân sự và tiến hành các vụ phóng tên lửa.

Ông Kim Jong-un cho rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vào hệ thống vũ khí không người lái cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại.

“Chúng ta phải tiếp tục ưu tiên phát triển công nghệ cốt lõi, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống vũ khí không người lái cũng như nâng cao năng lực tác chiến là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công cuộc hiện đại hóa quân sự”, ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo họ phát hiện khoảng 10 tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng tại khu vực Wonsan thuộc tỉnh Gangwon vào khoảng 12h30 ngày 29/10.