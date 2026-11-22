(VTC News) -

Washington Post dẫn lời quan chức am hiểu vấn đề đưa tin Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ban hành chỉ thị liên quan trong bản ghi nhớ mật được lưu hành vào tuần trước. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc thông báo điều chỉnh lại quan hệ quốc phòng với Canada theo hướng ưu tiên mục tiêu chiến lược của Mỹ.

Hiện tại, vẫn chưa rõ những hạn chế này bao gồm những nội dung nào và Washington Post chưa tiếp cận được bản ghi nhớ nói trên.

“Bộ Chiến tranh đang triển khai những biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động hợp tác với Canada, thúc đẩy các mục tiêu quốc phòng cụ thể của Mỹ và cuối cùng là hỗ trợ củng cố lại mối quan hệ quốc phòng”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean ParnelI nói với AFP khi được hỏi về bản báo cáo này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ban hành chỉ thị áp đặt hạn chế mới đối với hợp tác quân sự với Canada. (Ảnh: Reuters)

Ông Parnell cho biết thêm Washington đang “ưu tiên cơ hội hợp tác song phương” nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của khu vực châu Mỹ, đồng thời hỗ trợ Canada thực hiện cam kết và nghĩa vụ trong NATO.

“Hướng dẫn này không ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác tình báo quốc phòng, cơ chế chỉ huy chung NORAD giữa hai nước hay sự phối hợp của chúng ta trong khuôn khổ NATO”, người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Phản hồi trước đề nghị bình luận về bài viết của Washington Post, Bộ Quốc phòng Canada tuyên bố Ottawa “sẽ không suy đoán về những thông tin truyền thông thuộc dạng này”.

“Canada và Mỹ có lịch sử hợp tác quốc phòng lâu dài, dựa trên cam kết chung về bảo vệ an ninh lục địa và đóng góp vào an ninh tập thể trên toàn cầu. Các hoạt động hợp tác này vẫn đang được duy trì”, tuyên bố có đoạn.

Thông tin về biện pháp hạn chế hợp tác quân sự xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm ngày càng căng thẳng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần đưa ra đề xuất sáp nhập Canada, biến quốc gia này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Chính quyền ông Trump cũng áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Canada và liên tục chỉ trích mức chi tiêu quốc phòng của Ottawa. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney kiên quyết bác bỏ mọi ý tưởng về việc sáp nhập nước này vào Mỹ.