Tin nóng thế giới hôm nay 18/8: Xả súng tại trường học ở Philippines

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 18/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến nguy cơ căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khi Tehran cảnh báo có thể mở chiến dịch quân sự mới, vụ xả súng tại trường học ở Philippines khiến 2 học sinh thiệt mạng và việc Trung Quốc ra mắt robot hình người có khả năng bật nhảy 2 m, vượt qua kỷ lục của con người.

Xả súng trong trường học Philippines

Ngày 18/8, vụ xả súng xảy ra tại trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines, khiến 2 học sinh thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Thị trưởng thành phố Zamboanga cho biết cảnh sát kiểm soát tình hình và các nhân viên điều tra được triển khai tới hiện trường. Những học sinh khác được sơ tán an toàn. Nhà chức trách đang điều tra cách nghi phạm đưa súng vào trường học.

Hiện trường vụ việc khác xảy ra hồi tháng 6. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ateneo De Zamboanga cho biết các học sinh “đều an toàn và được xác định danh tính”.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm được cho là phát trực tiếp vụ xả súng trên tài khoản mạng xã hội. Trong các video lan truyền, người này được nhìn thấy cầm khẩu súng trường và khẩu súng ngắn.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ và các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Trung Quốc ra mắt robot “siêu nhân” phá kỷ lục con người

Ngày 17/8, Công ty robot Trung Quốc Unitree Robotics công bố mẫu robot hình người mới có khả năng bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 m, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ robot hình người.

Mẫu robot mới được phát triển trong hơn 3 tháng và được cho là phá kỷ lục của con người ở hai hạng mục liên quan đến tốc độ và khả năng bật nhảy, dù chỉ sở hữu đôi chân dài khoảng 0,85 m.

Trước đó, hồi tháng 4, robot H1 của Unitree lập kỷ lục thế giới của robot hình người khi đạt tốc độ 10 m/giây, tiệm cận tốc độ tối đa của huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt.

Mẫu robot mới có thể đạt tốc độ chạy tối đa 12,66 m/giây, vượt kỷ lục tốc độ tối đa 12,42 m/giây của Usain Bolt, người từng lập kỷ lục thế giới khi chạy 100 m trong 9,58 giây.

Unitree Robotics ngày 12/8 cho biết sản xuất khoảng 18.000 robot hình người. Con số này chỉ tính các robot hình người hai chân mô phỏng sinh học, không bao gồm các loại robot hình người khác hoặc robot di chuyển bằng bánh xe.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Smart Analytics Global (SAG) công bố ngày 10/8, Unitree đứng thứ hai toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Số lượng robot xuất xưởng của công ty tăng 170% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 5.900 chiếc, chiếm 31% thị phần toàn cầu.

SAG cho biết Trung Quốc chiếm 97% số robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm.

Iran đe dọa mở chiến dịch quân sự mới

Ngày 17/8, quan chức cấp cao Iran cảnh báo Tehran sẽ chuyển sang trạng thái quân sự “hoàn toàn tấn công” nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ thất bại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.

Quan chức Iran cho biết Tehran đang chuẩn bị cho khả năng căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn gia tăng. Iran có thể tiến hành cuộc tấn công quân sự “đúng thời điểm và chính xác” nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nếu các nỗ lực đàm phán không đạt kết quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Các cơ quan của Iran phải chuẩn bị cho việc gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, bởi Iran sẵn sàng đưa ra quyết định và hành động đối với những vấn đề khó khăn”, quan chức Iran nói.

Biên bản ghi nhớ (MoU) được Iran và Mỹ ký hồi tháng 6 đặt thời hạn đến ngày 17/8 để hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Văn bản này quy định thời hạn 60 ngày để Washington và Tehran đạt thỏa thuận rộng hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng gặp trở ngại do tranh chấp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường biển từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra.

Khi được phóng viên hỏi ngày 17/8 liệu Mỹ có tìm cách gia hạn thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6 hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời không.

Trong khi đó, dấu hiệu ngoại giao hiếm hoi xuất hiện khi truyền thông đưa tin chính quyền Tổng thống Trump mở kênh liên lạc bí mật với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng có ảnh hưởng ngày càng lớn trong thời chiến.

Mỹ mất điện, điều hòa và nhà vệ sinh trên tàu chiến

Theo CNN, tàu USS Benfold, thuộc lớp Arleigh Burke, gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến các máy phát điện trong khi tham gia cuộc tập trận trên biển. Sự cố khiến con tàu mất khả năng tự cơ động và các dịch vụ nhà bếp, nhà vệ sinh, điều hòa không khí cùng hệ thống cung cấp nước uống.

Tàu khu trục USS Benfold.

Thời điểm xảy ra sự cố, nhiệt độ dao động khoảng 32-37°C. Sau đó, tàu chiến khác của Mỹ là tàu tuần dương USS Robert Smalls cung cấp thức ăn nóng cho thủy thủ trên USS Benfold trước khi tàu này được kéo tới Philippines để sửa chữa. USS Benfold sau đó trở lại hoạt động.

USS Benfold thường hoạt động trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington. Khi xảy ra sự cố, nhóm tàu đang tiến hành hoạt động được gọi là “tự do hàng hải” tại khu vực. Trong khi đó, tàu sân bay USS George Washington được lệnh triển khai tới Vịnh Ba Tư để thay thế tàu USS Abraham Lincoln, vốn hoạt động trên biển gần 9 tháng.

Trước đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng gặp nhiều sự cố kỹ thuật và hiện đang được sửa chữa tại xưởng đóng tàu hải quân Norfolk ở Portsmouth, bang Virginia.