Tổng thống Trump dọa ném bom đồng minh Oman

(VTC News) -

Ngày 17/8, trong cuộc trao đổi với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa cứng rắn nhằm vào Oman, quốc gia đồng minh của Mỹ tại Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Ông Trump tuyên bố nếu Oman cản trở Mỹ, Washington sẽ “ném bom họ tan tành”.

Phát biểu được đưa ra đúng thời điểm giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày theo biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran hết hạn, đánh dấu một phép thử mới đối với thỏa thuận từng giúp chấm dứt các hoạt động quân sự giữa hai bên và thiết lập khuôn khổ cho một thỏa thuận rộng lớn hơn.

Tổng thống Donald Trump ký MOU tại Cung điện Versailles vào ngày 17/6, trong thời gian diễn ra hội nghị G7. Theo đó, Washington và Tehran có tối đa 60 ngày để đàm phán thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân của Iran và những vấn đề còn tồn đọng khác. Thời hạn này có thể được kéo dài nếu hai bên cùng đồng ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa cứng rắn nhằm vào Oman. (Ảnh: Reuters)

Liên quan tới xung đột Iran, ông Trump cho rằng Tehran nên giương “cờ trắng đầu hàng”, đồng thời cho biết ông không đặt ra thời hạn mới đối với Tehran.

“Tôi không có mốc thời gian nào cả. Tôi không vội”, ông Trump nói.

Đây cũng không phải lần đầu ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Oman, dù quốc gia này là đồng minh của Mỹ. Trong cuộc họp nội các hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ từng tuyên bố sẽ “thổi bay” Oman nếu nước này không “cư xử đúng mực”.

Cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz cho đến nay vẫn là một trong những bất đồng lớn nhất cản trở tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở cửa trở lại bằng mọi cách, đồng thời tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran bằng việc duy trì phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran.

Cuối tuần qua, ông Trump thậm chí cảnh báo có thể sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Tehran ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ, nhấn mạnh Iran mới là bên đang nắm quyền kiểm soát tuyến đường biển này.

“Eo biển Hormuz không thể bị chiếm bằng một bài đăng trên mạng xã hội, tàu sân bay, một sắc lệnh hay bài phát biểu tranh cử”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho hay.