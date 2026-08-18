(VTC News) -

Bỉ đang phải đối phó với vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận, khi đám cháy thiêu rụi khoảng 3.000 ha và đang lan về phía biên giới Đức, theo các quan chức địa phương.

Đám cháy bùng phát hôm 14/8 tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền đông Bỉ và vẫn chưa được kiểm soát vào 17/8, bất chấp thời tiết mát hơn và mưa trong đêm.

Bỉ đối phó với cháy rừng kỷ lục gần biên giới Đức.

Khoảng 500 lính cứu hỏa được triển khai, với sự hỗ trợ của quân đội, nông dân và các máy bay được điều động từ nhiều quốc gia châu Âu. Đức, Luxembourg và Hà Lan cũng tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, trong khi Bỉ kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu (EU).

Theo dữ liệu của Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, diện tích bị thiêu rụi hiện lớn hơn gấp đôi so với vụ cháy rừng kỷ lục trước đó của Bỉ vào năm 2011.

Nhà chức trách cho biết đám cháy đang lan về phía thị trấn Monschau của Đức, cách khu vực bị ảnh hưởng khoảng 8 km. Người dân sống gần biên giới được khuyến cáo rời khỏi khu vực để đề phòng, chủ yếu do khói dày đặc.

Địa hình hiểm trở đang gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy, khi một số khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ. Các quan chức cũng cảnh báo lửa có thể tiếp tục âm ỉ dưới lòng đất trong lớp đất than bùn của khu vực trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, trước khi bùng phát trở lại.

Châu Âu đang trải qua một mùa cháy rừng nghiêm trọng, sau nhiều đợt nắng nóng liên tiếp và tình trạng khô hạn kéo dài.

Hôm 16/8, hai người thiệt mạng trong các vụ cháy trên đảo Salamina của Hy Lạp. Các đám cháy lớn cũng hoành hành tại nhiều khu vực ở Pháp và Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha hiện không thể sử dụng đội trực thăng Kamov Ka-32 do Nga sản xuất trước đây, vốn được đánh giá đặc biệt hiệu quả trong điều kiện chữa cháy rừng phức tạp nhờ khả năng mang lượng nước lớn và tính cơ động cao.

Các hạn chế của EU cản trở việc tiếp cận phụ tùng thay thế và các chuyên gia bảo dưỡng của Nga để duy trì hoạt động của những chiếc trực thăng này, buộc chính quyền Tây Ban Nha phải sử dụng các loại máy bay thay thế kém hiệu quả hơn.