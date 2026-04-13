Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

(VTC News) -

Chiều 13/4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Đức Thái (sinh ngày 30/4/1967; quê phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Quân sự.

Thượng tướng Lê Đức Thái có hơn 25 năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, từng kinh qua các chức vụ Phó Tham mưu trưởng; Tham mưu trưởng; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2017, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Năm 2020, ông là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tháng 8/2021 thăng quân hàm Trung tướng; tháng 11/2025, được thăng quân hàm Thượng tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII; XIV.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Đức Thái là người kế nhiệm ông Nguyễn Doãn Anh, người vừa được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.