Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục chương trình làm việc.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khóa XX bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX.

Ông Nguyễn Doãn Anh tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: BTC)

Các ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XIX; Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XIX; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Doãn Anh (sinh năm 1967, quê TP Hà Nội) có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Quân chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Năm 2011, ông Nguyễn Doãn Anh là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tháng 6/2015, ông là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tháng 11/2018, ông Nguyễn Doãn Anh là Tư lệnh Quân khu IV. Tháng 6/2019, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 30/1/2021, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh được bầu làm Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 11/2022, ông Nguyễn Doãn Anh là Trung tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 20/10/2024, ông Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.