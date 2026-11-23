(VTC News) -

Tổng thống Iran làm việc trong bóng tối, vận động người dân tiết kiệm điện

Để vận động người dân ủng hộ tiết kiệm điện, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mời các cơ quan truyền thông nhà nước đến văn phòng, ghi lại hình ảnh ông làm việc trong bóng tối và không sử dụng hệ thống sưởi.

Trong video bằng tiếng Ba Tư có phụ đề tiếng Anh, Tổng thống Iran nói với một phóng viên rằng: “Người dân, cũng như chúng tôi trong chính phủ, phải làm điều gì đó để chu trình sản xuất điện không bị gián đoạn”. Ông nói với phóng viên rằng nếu tình hình “trở nên thực sự tồi tệ”, ông sẽ chuyển toàn bộ nhân viên của mình sang một không gian làm việc nhỏ hơn để tiếp tục tiết kiệm điện.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình, ông Mohammad Allahdad, người đứng đầu công ty điện lực quốc gia Iran, cho biết: “Do tình hình cung ứng nhiên liệu của đất nước, ngành điện sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế phân phối điện kể từ Chủ nhật (22/11).

Theo ông, việc cắt điện dự kiến kéo dài khoảng hai giờ sau mỗi hai ngày, hoặc tối đa hai giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào từng khu vực. Iran từng áp dụng các biện pháp tương tự trong những năm gần đây do tình trạng thiếu nhiên liệu tại các nhà máy điện.

Tổng thống Pezeshkian cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã khiến những khó khăn về năng lượng trở nên nghiêm trọng hơn ngay trước thềm mùa đông. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông nói: “Cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với những khó khăn trong mùa đông này”.