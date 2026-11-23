(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 23/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại không kích Iran sau năm mới, vụ nổ nghi do máy bay không người lái (UAV) gây ra trên tàu Nga tại cảng Benghazi (Libya), nỗ lực duy trì giải pháp ngoại giao giữa Tehran và Washington, cùng việc COP31 bế mạc mà không đạt được thỏa thuận chung về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Trump dọa đánh chìm tàu Iran

Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau năm mới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Ông đồng thời tuyên bố bất kỳ tàu chiến nào của Iran tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ đều có nguy cơ bị đánh chìm.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cáo buộc các quan chức Iran cố tình kéo dài tiến trình đàm phán và cho rằng Tehran đang có những động thái cứng rắn hơn so với thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ ví các nhà đàm phán Iran như những “vũ công chuyên nghiệp”, liên tục nói nhưng không đưa ra được đề xuất thực chất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, ông dự đoán những cuộc đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Khi được hỏi về thông tin truyền thông nhà nước Iran cho rằng Tehran có thể tìm cách thách thức vòng phong tỏa của Mỹ, ông Trump tuyên bố: “Tôi hy vọng họ làm vậy. Khi đó, toàn bộ số tàu này sẽ nằm dưới đáy biển, giống như phần còn lại của hải quân Iran”.

Iran khẳng định vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ

Ngày 22/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran vẫn để ngỏ khả năng triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng với Mỹ, bất chấp những tuyên bố cứng rắn và các hành động đối đầu quân sự giữa hai bên.

Phát biểu tại cuộc họp Chính phủ Iran ở thủ đô Tehran, ông Araghchi cho biết những nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran vẫn đang được tiến hành. Trước đó, ngày 21/11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng xác nhận nước này duy trì tiếp xúc với các nhà trung gian, trong đó có Qatar, để xem xét cơ hội nối lại hoạt động ngoại giao với Mỹ.

Kể từ sau cuộc hòa đàm tại Thụy Sỹ hồi giữa tháng 6 với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan, Mỹ và Iran chưa tổ chức thêm vòng thương lượng nào trong hơn 5 tháng qua, dù nhiều nỗ lực trung gian đã được triển khai. Trong thời gian này, lực lượng hai nước liên tục xảy ra những cuộc đối đầu nguy hiểm.

Vụ nổ trên tàu Nga tại cảng Libya nghi do UAV gây ra

Ngày 22/11, chính quyền miền Đông Libya thông báo xảy ra vụ nổ trên một tàu Nga neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi. Vụ việc được cho là có thể do máy bay không người lái (UAV) tấn công gây ra, trong khi con tàu đang dừng lại để tiếp nhiên liệu và nhận hàng tiếp tế trên đường trở về Nga.

Theo thông báo của chính quyền miền Đông Libya, vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 22/11. Cùng tối cùng ngày, một UAV cũng tấn công một tàu thương mại treo cờ Malta ngoài khơi cảng Benghazi trong một vụ việc riêng biệt.

Ngọn lửa bốc lên sau vụ nổ trên một tàu Nga neo đậu tại cảng Benghazi, Libya, ngày 22/11/2026. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế của chính quyền miền Đông Libya cho biết toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn trên tàu thương mại treo cờ Malta đã được cứu. Một số người bị thương đang được điều trị.

Đến nay, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công. Phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Chính quyền miền Đông Libya tuyên bố sẽ tiến hành điều tra chung với Nga để làm rõ nguyên nhân và những đối tượng đứng sau các vụ việc.

Bất đồng về nhiên liệu hóa thạch phủ bóng lên COP31

Ngày 22/11, Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) bế mạc tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) mà không đạt được thỏa thuận chung, sau gần 48 giờ đàm phán kéo dài ngoài kế hoạch.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch COP31 Murat Kurum cho biết một số quốc gia phản đối dự thảo văn kiện cuối cùng, khiến hội nghị không thể thông qua các quyết định liên quan. Những bất đồng tập trung chủ yếu vào lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, giải pháp công nghệ và nguồn tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị COP31 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11/2026.

Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell bày tỏ thất vọng sâu sắc trước việc các bên không đạt được thỏa thuận chung. Tuy nhiên, ông ghi nhận hội nghị vẫn đạt một số kết quả trong đàm phán, trong đó có những quyết định liên quan đến quá trình chuyển đổi công bằng và thúc đẩy sử dụng điện.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ thất vọng về kết quả hội nghị, đồng thời kêu gọi các quốc gia hành động quyết liệt hơn để ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Ông nhấn mạnh khủng hoảng khí hậu không chờ các chính phủ tìm được tiếng nói chung, vì vậy thế giới cũng không thể trì hoãn hành động.