(VTC News) -

Cận cảnh tàu “chiến hạm Nga” trúng đòn tập kích, phát nổ tại quân cảng Libya.

Hôm 22/11, tàu hộ vệ Merkury thuộc hải quân Nga bị hai máy bay không người lái (UAV) tập kích khi đang neo tại cảng Benghazi, miền đông Libya, gây ra một vụ nổ lớn và hỏa hoạn.

AP dẫn lời hai quan chức quân sự giấu tên có liên hệ với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) thông tin kết quả điều tra sơ bộ cho thấy một số UAV phóng từ căn cứ do lực lượng Ukraine kiểm soát ở miền tây Libya. Tuy nhiên, Kiev chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Ảnh vệ tinh thương mại do hãng Vantor của Mỹ chụp sau cuộc tập kích cho thấy phần đuôi tàu nghi là chiến hạm Merkury chìm xuống nước, phần mũi vẫn ở trên mặt nước. Khói bốc lên từ một phần cấu trúc thượng tầng, nhiều mảnh vỡ xuất hiện trên cầu tàu.

Trước đó, có ít nhất 4 UAV bị đánh chặn và phá hủy, trước khi 2 chiếc còn lại tiếp cận và tấn công tàu chiến Nga. Chính quyền miền đông Libya cho biết tàu Merkury ghé cảng Benghazi để bổ sung nhiên liệu và hàng tiếp tế, trước khi trở về Nga theo khuôn khổ thỏa thuận hợp tác hàng hải giữa hai nước.

Quan chức Libya thông tin thêm cuộc điều tra chung với phía Nga được triển khai nhằm xác định những bên đứng sau vụ tấn công nghi vấn. Hiện tại, Moskva duy trì quan hệ mật thiết với chính quyền miền đông Libya, đồng thời sử dụng Benghazi như đầu mối hậu cần phục vụ hoạt động quân sự tại châu Phi và duy trì hiện diện ở Địa Trung Hải.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều tàu thuyền của Nga liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột giữa Moskva và Kiev bùng phát cách đây gần 5 năm.

Trước đó, tàu chở hàng Sparta II của Nga cũng bị máy bay không người lái tấn công tại biển Baltic khiến con tàu bốc cháy và ngọn lửa kéo dài đến ngày hôm sau. Quân đội Phần Lan nhận định Ukraine có thể đứng sau vụ việc, xảy ra tại vùng biển quốc tế gần đảo Gogland do Nga kiểm soát.