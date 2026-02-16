Thủ tướng chúc tất cả người dân bình an khi tham gia giao thông

(VTC News) -

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chiều 16/2 (29 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn, an ninh của cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang gửi lời chúc đến người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Nhân dịp này, qua ứng dụng VNeTraffic có hơn 5 triệu người dùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời chúc mừng năm mới bình an, mạnh khỏe, lời chúc tham gia giao thông an toàn tới tất cả những người tham gia giao thông trên phạm vi cả nước.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT, Thủ tướng gửi lời động viên, chia sẻ với các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ vì giao thông an toàn, thông suốt trong khi người người, nhà nhà đang trở về nhà quây quần bên gia đình, cùng nhau đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Biểu dương lực lượng CSGT sẵn sàng thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ hoạt động vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà lực lượng đạt được thời gian qua. Một trong những kết quả nổi bật là trong năm 2025, tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả 3 tiêu chí là: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo người đứng đầu Chính phủ, với dân số cả nước gần 102 triệu người, phương tiện giao thông nhiều hơn, hệ thống đường bộ cao tốc phát triển hơn, các hoạt động giao thông sôi động và phức tạp hơn, yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cũng cao hơn, người dân mong muốn thuận lợi hơn…, lực lượng CSGT phải tiếp tục phát huy thành quả của năm 2025 để làm tốt hơn trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị lực lượng CSGT tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số lĩnh vực giao thông; số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý giao thông tốt hơn, giảm công sức cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là những lúc thời tiết khắc nghiệt và tăng cường sự khách quan, minh bạch, giảm tiêu cực; đồng thời kịp thời, cương quyết xử lý vi phạm, tiêu cực.

Dẫn những hình ảnh xúc động, tốt đẹp lan tỏa trong cộng đồng của lực lượng CSGT như tham gia bảo vệ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh, đưa người dân đi cấp cứu, đưa phụ nữ sinh con, đưa người đi lạc về nhà…, Thủ tướng đề nghị lực lượng này tiếp tục tiên phong, gương mẫu vì Nhân dân phục vụ, phục vụ Nhân dân tốt nhất có thể.

Thủ tướng đề nghị lực lượng CSGT phối hợp với các bộ, ngành để kiểm soát tình hình giao thông tốt hơn; phấn đấu giảm số vụ tai nạn, số người chết, bị thương so với năm 2025 để góp phần mang lại cuộc sống an bình cho người dân, đảm bảo an ninh, an toàn và an dân trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng lưu ý, các phương tiện giao thông ngày càng hiện đại thì việc trang bị các phương tiện quản lý cũng phải hiện đại. Phải tăng cường cơ sở vật chất, nhanh chóng hoàn thành các đề án nhằm hiện đại hóa, đồng thời phải khai thác, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, rút kinh nghiệm từ những nơi đã làm thành công, góp phần chống lãng phí, tiêu cực.

Đề nghị lực lượng CSGT tiếp tục kiện toàn tổ chức phù hợp hơn nữa và nâng cao hơn trình độ, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ, nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc lực lượng CSGT giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm 2026, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Phải luôn giữ thế chủ động chiến lược

Tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Thủ tướng thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích quan trọng của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng trong năm 2025, trong đó có việc tham mưu tổ chức rất thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, rất nhanh, rất khó lường, xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh mới có thể tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải luôn giữ thế chủ động chiến lược.

Thủ tướng thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh: VGP)

Nêu rõ Đảng, Nhà nước đặt trọn niềm tin vào lực lượng trong công tác này, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng.

Đó là, luôn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; làm tốt công tác quản lý nhà nước; là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên không gian mạng, ngăn chặn tội phạm mạng và những tấn công trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để làm tốt 3 chức năng này, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng phải làm tốt: Phải hoàn thiện thể chế, trong đó khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về chế độ, chính sách để thu hút nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng; hiện đại hóa hạ tầng chiến lược, hệ sinh thái chiến lược về an ninh mạng; làm chủ công nghệ; quản trị, quản lý thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy trí tuệ người Việt Nam trong lĩnh vực này, có chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ nhân lực.