Thủ tướng thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo

Tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính kính chúc đồng chí Nông Đức Mạnh cùng toàn thể gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: VGP)

Thông tin với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình và công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV, Chính phủ tập trung triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã ban hành ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và năm 2045.

Về tình hình Tết, Thủ tướng cho biết, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo công tác chăm lo Tết chu đáo để "không để ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: VGP)

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đủ đầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, mạnh khoẻ.

Đặc biệt, Tết này cả nước vui mừng vì đã xoá hết nhà tạm, nhà dột nát, kể cả những gia đình ở miền Trung có nhà bị hư hại do bão lũ cuối năm 2025, với "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc đã xây sửa lại nhà để người dân có nhà đón Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh luôn mạnh khoẻ, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới - năm mới, thắng lợi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: VGP)

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết các gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương và chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: VGP)

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản kiên trung; luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ sau noi gương, học tập, tiếp bước.

Tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, học tập, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dựng xây; tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chúc gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón Tết Bính Ngọ 2026 sum vầy, đầm ấm, vui tươi; năm mới dồi dào sức khoẻ, bình an, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương và chúc Tết gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: VGP)

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Minh Hương.

Thủ tướng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Cũng trong sáng 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước.

Thủ tướng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: VGP)

Trong không khí linh thiêng của những ngày giáp Tết, Thủ tướng và các đại biểu dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân khai mở nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; cẩn cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời cầu mong cho các bậc tiền nhân, tiên hiền phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, Thủ tướng biểu dương Trung tâm thời gian qua có nhiều nỗ lực trong quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long.

Trong đó có việc nghiên cứu, khôi phục lại nhiều hoạt động văn hoá, lễ nghi truyền thống; tổ chức đón, giới thiệu di sản tới hàng vạn du khách trong nước và quốc tế; giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc trùng tu, tôn tạo các di sản…

Thủ tướng và các đại biểu dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long là chủ trương của Đảng, Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ, công nhân viên của Trung tâm, bằng tất cả trái tim của mình, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di tích được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.

Thủ tướng yêu cầu, cùng với nguồn lực của Nhà nước, TP Hà Nội nói chung và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long nói riêng cần huy động các nguồn lực hợp pháp khác để khôi phục, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di sản; đề xuất cơ chế chính sách nếu cần thiết trình Chính phủ xem xét, để nơi đây thực sự là niềm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch của mỗi người Việt Nam.