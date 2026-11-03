Đối thủ đạp trúng ngực, cầu thủ Jesus de Miguel qua đời

(VTC News) -

Trang chủ của CLB Tenerife thông báo: “Không thể tin điều này là sự thật. CD Tenerife thông báo về cái chết bi thảm vào ngày 3/11/2026, của Jesús de Miguel Alameda. Không có lời nào an ủi được, không gì có thể làm dịu đi cảm giác đau buồn này.

Chúng tôi ở bên gia đình anh ấy, với những người anh ấy yêu thương, với tất cả người dân Tenerife hôm nay đang khóc vì kết cục tàn nhẫn này. Gia đình Jesús de Miguel cảm ơn từng người đã thể hiện sự ủng hộ, và cũng yêu cầu một sự tôn trọng tối đa cho sự riêng tư của anh ấy, trong những khoảnh khắc kinh khủng này”.

Jesus de Miguel qua đời sau pha va chạm với cầu thủ đối phương.

Phút 90+7 trận Tenerife gặp FC Andorra tại vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha, tiền đạo Jesús de Miguel bất tỉnh sau pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Jesús Owono. Cầu thủ của Tenerife sau đó bị ngừng tim, phải cấp cứu khẩn cấp và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trận đấu buộc phải đình chỉ khi tỷ số đang là 2-2.

Tình huống xảy ra khi Tenerife tổ chức phản công nhanh. Jesús de Miguel băng lên đón đường chuyền của đồng đội, trong khi thủ môn Owono quyết định lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản.

Tiền đạo sinh năm 1996 được cấp cứu ngay tại sân trước khi lên xe nhập viện khẩn cấp. Đã có thời điểm Jesus de Miguel có thể tự thở sau nỗ lực hồi sức tim phổi từ các bác sỹ. Tuy nhiên, tình trạng không được cải thiện hơn và cầu thủ người Tây Ban Nha qua đời lúc 8h00 sáng 3/11 (theo giờ Tây Ban Nha).

Jesus de Miguel trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Lagenes. Anh thi đấu chủ yếu ở các hạng đấu thấp của Tây Ban Nha nhưng vẫn để lại dấu ấn nhất định về chuyên môn.