Jesus de Miguel: Học bóng đá ở Real Madrid, trở thành 'vua' lên hạng

(VTC News) -

Sáng 3/11 (theo giờ Tây Ban Nha), tiền đạo Jesus de Miguel qua đời dù được chữa trị tích cực trong bệnh viện. Ở trận đấu giữa Tenerife và Andorra, Jesus de Miguel bất tỉnh trên sân sau pha va chạm với thủ thành Jesus Owono (Andorra). Anh được hồi sức tim phổi và chăm sóc y tế nhưng không thể hồi tỉnh.

Sự nghiệp của Jesus de Miguel không quá rực rỡ như nhiều tiền đạo cùng thời, nhưng anh vẫn biết cách tạo nên điểm nhấn riêng. Cầu thủ sinh năm 1996 thuận chân trái, thi đấu đậm chất kĩ thuật đặc trưng của xứ bò tót.

Jesus de Miguel qua đời.

Jesus de Miguel là người con của thành phố Madrid và bắt đầu học bóng đá trong hệ thống của Real Madrid. Cầu thủ này sau đó gia nhập học viện của Lagenes FC - đội bóng không nhiều tên tuổi tại Tây Ban Nha. Anh thường chơi cho các đội bóng nhỏ ở hạng đấu thấp trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của quốc gia này.

Nhưng đừng vì vậy mà xem thường Jesus de Miguel. Cầu thủ cao 1m88 này có thể xem là bản hợp đồng thành công nhất của Tenerife trong 2 năm qua. Ngay khi chuyển đến hòn đảo này, Jesus de Miguel lập tức ghi 6 bàn trong 5 trận đầu tiên - màn khởi đầu xuất sắc nhất trong lịch sử 103 năm của câu lạc bộ.

Cả mùa giải ấy, Jesus de Miguel ghi 11 bàn và có 7 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Tenerife trở lại La Liga 2. Và, chàng tiền đạo này còn là ông “vua thăng hạng”.

Ở mùa giải 2023/24, anh ghi đến 16 bàn và có 5 kiến tạo để giúp Castellon trở lại với đấu trường La Liga 2. Năm 2018, cái duyên đặc biệt với Tenerife của Jesus de Miguel xuất hiện. Trong màu áo Internacional de Madrid, anh đánh bại chính đội dự bị của Tenerife và lần đầu thăng hạng lên La Liga 2.

Tờ Marca bình luận về Jesus de Miguel: “Anh ấy là mẫu cầu thủ điển hình của Madrid: thuận chân trái, cao gần 1m80 và quen chơi ở vị trí tiền đạo mục tiêu. De Miguel đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở các giải đấu hạng thấp.

Hành trình của anh được đánh dấu bằng những lần thăng hạng, chuyển câu lạc bộ và không ngừng tìm kiếm cơ hội thi đấu ở các giải đấu cao hơn. Việc chuyển đến Tenerife là đỉnh điểm của sự kiên trì và cống hiến của anh”.