5 cầu thủ bóng rổ Việt Nam bán độ: Giám đốc giải VBA bất ngờ

(VTC News) -

Ngày 11/11, trao đổi với Báo điện tử VTC News về vụ việc 5 cầu thủ bóng rổ bị điều tra liên quan đến đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số, ông Trần Chu Sa, Giám đốc điều hành Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), cho biết ban tổ chức bất ngờ trước thông tin này. Đáng chú ý, ông tiết lộ VBA từng nhận được cảnh báo về một số trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ liên quan.

“VBA khá bất ngờ về việc các cầu thủ tham gia vào việc dàn xếp trận đấu. Trước đây, chúng tôi chưa từng ghi nhận những hành vi liên quan hoặc dấu hiệu nghi ngờ tương tự đối với các cầu thủ này”, ông Trần Chu Sa chia sẻ.

Theo Giám đốc điều hành VBA, mức độ tham gia và trách nhiệm của từng cá nhân cần được xác định dựa trên kết luận của cơ quan điều tra và cơ quan xét xử. Ban tổ chức giải đấu sẽ chờ kết quả cuối cùng từ các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Trần Chu Sa, Giám đốc điều hành Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). (Ảnh: VOV)

Đáng chú ý, ông Trần Chu Sa xác nhận VBA từng nhận được cảnh báo về những dấu hiệu bất thường ở một số trận đấu liên quan đến nhóm cầu thủ nói trên.

“Những cảnh báo thường bắt nguồn từ các tín hiệu bất thường trên thị trường cá cược quốc tế. Trong đó, VBA cũng đã nhận được cảnh báo liên quan đến một số trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ này.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp chỉ xuất hiện cảnh báo ở mức độ nhẹ, các đơn vị đối tác của VBA sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích sâu hơn về yếu tố chuyên môn trong trận đấu nhằm xác định những dấu hiệu bất thường.

Sau quá trình phân tích chuyên sâu, các chuyên gia vẫn không thể xác định rõ những hành vi đáng ngờ cụ thể, cũng như không thể chỉ ra nhóm vận động viên hay huấn luyện viên nào có liên quan”.

Giám đốc điều hành VBA giải thích, chỉ trong trường hợp xuất hiện cảnh báo đỏ, VBA mới phối hợp với các đơn vị điều tra quốc tế, bao gồm cả Liên đoàn Bóng rổ thế giới, để tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn. Khi có bằng chứng cụ thể, VBA sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để thực hiện việc tố giác tội phạm.

Liên quan đến công tác phòng ngừa, lãnh đạo VBA cho biết ban tổ chức vẫn duy trì các chương trình giáo dục, tuyên truyền về tuân thủ pháp luật và bảo vệ tính liêm chính trong thể thao hằng năm, dựa trên hướng dẫn của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Liên đoàn bóng rổ quốc tế (FIBA).

Trước vụ việc lần này, VBA dự kiến tăng cường các biện pháp giám sát, đồng thời phối hợp với cơ quan nhà nước để tổ chức thêm hoạt động tuyên truyền, giáo dục trực tiếp cho cầu thủ.

Một trong những giải pháp được lãnh đạo VBA đề cập là mở rộng cơ chế báo cáo ẩn danh: “Trước đây, VBA đã triển khai cơ chế này nhưng mới chỉ trong phạm vi nội bộ, nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ và huấn luyện viên báo cáo những hành vi bất thường. Trong tương lai, VBA có thể mở rộng cơ chế báo cáo này để tiếp nhận thêm thông tin từ người hâm mộ cũng như cộng đồng bên ngoài”.