Va chạm khiến Jesus de Miguel qua đời, thủ thành Owono lần đầu lên tiếng

(VTC News) -

“Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả và cảm thấy rất khó để chấp nhận bất cứ điều gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn trước sự mất mát của Jesus de Miguel.

Tôi nghĩ về anh ấy, gia đình anh ấy và tất cả những người yêu thương anh ấy. Tôi biết sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết, và tôi sẽ đối mặt với mọi thứ bằng sự tôn trọng tối đa. Nhưng ngay lúc này, thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Jesús và nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua. Hãy yên nghỉ nhé Jesus”, thủ thành Owono trả lời trên kênh truyền thông của Andorra FC.

Thủ môn Jesus Owono.

Sự cố gây rúng động bóng đá thế giới diễn ra trong trận đấu giữa Tenerife và Andorra FC tại La Liga 2. Ở quãng thời gian bù giờ của hiệp 2, tiền đạo Jesus de Miguel (Tenerife) tăng tốc và muốn tiếp cận khung thành đối phương. Thủ môn Owono (Andorra FC) lao ra ngăn cản đối phương, chân của anh va thẳng vào ngực Jesus de Miguel.

Tiền đạo sinh năm 1996 đổ gục xuống sân và bất tỉnh ngay trên sân. Các bác sỹ nhanh chóng sơ cứu cho Miguel trước khi đưa anh vào bệnh viện. Nỗ lực hồi sức tim phổi giúp Miguel duy trì sự sống trước khi vào phòng cấp cứu. Nhưng đến sáng 3/11, Jesus de Miguel qua đời.

Hiện nay, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt đầu điều tra vụ việc nhằm xác định xem đây là tai nạn hay Jesus Owono vướng vào tội danh “ngộ sát”.

Tuy nhiên, nhiều tiếng nói xuất hiện bênh vực cho người gác đền của đội tuyển Guinea Xích Đạo. Jorge Valdano - cựu danh thủ Argentina cho rằng bóng đá có nhiều cung bậc cảm xúc nhưng không ai chuẩn bị cho cái chết của một cầu thủ.

“Chúng ta đừng tìm kiếm người để đổ lỗi. Với quá nhiều đau khổ, một nạn nhân là đủ rồi”, cựu cầu thủ và huấn luyện viên của Tenerife bày tỏ.