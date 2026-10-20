Thủ tướng: Không lấy riêng tỷ lệ học sinh giỏi, tốt nghiệp để đánh giá thi đua

(VTC News) -

Đây là một trong những yêu cầu được nêu tại Chỉ thị 37 của Thủ tướng về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới đánh giá thi đua trong giáo dục. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá ở một số nơi, việc dạy học, kiểm tra, đánh giá và công tác tổ chức thi chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng dạy và học; hành vi gian lận, vi phạm quy chế thi, thậm chí vi phạm nghiêm trọng trong công tác thi, vi phạm sự liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học vẫn còn xảy ra.

Những hạn chế, sai phạm này làm sai lệch kết quả đánh giá, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, công bằng trong giáo dục, uy tín của ngành và niềm tin của xã hội.

Để khắc phục những hạn chế trên, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, kết quả thi, kiểm tra, đánh giá để đánh giá thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, cán bộ quản lý và nhà giáo.

Việc đổi mới phải theo hướng không tạo áp lực về thành tích; không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi để làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/11.

Thủ tướng đồng thời nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, thực hiện rà soát toàn diện các quy định, quy chế thi và hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung để nhận diện, phòng ngừa các phương thức gian lận mới về thi, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, nhất là hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị công nghệ cao để gian lận. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này là trước ngày 15/12.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải rà soát, hướng dẫn việc sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại và các giải pháp kỹ thuật phù hợp tại những khu vực, khâu có nguy cơ cao trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi, trước hết đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (hoàn thành trước ngày 31/12).

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng lộ trình triển khai kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, bảo đảm tính công bằng và hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện hệ thống dữ liệu phục vụ phân tích, so sánh kết quả học tập và thi cử. Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể nhận diện những dấu hiệu bất thường để kịp thời cảnh báo nguy cơ gian lận.

Xử lý gian lận thi cử không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Đối với địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá và thi bảo đảm thực chất, nghiêm túc, công bằng, khách quan.

“Không chạy theo thành tích, không can thiệp trái quy định vào kết quả học tập và kết quả thi; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Thủ tướng quán triệt.

Chính quyền cấp xã cùng các cơ quan chức năng phải chủ động nắm tình hình trước, trong và sau kỳ thi; kịp thời phát hiện những hành vi môi giới, tổ chức gian lận hoặc mua bán, cung cấp thiết bị, phần mềm phục vụ gian lận.

Các địa phương tổ chức rà soát nhu cầu, điều kiện thực tế để đầu tư, trang bị, sử dụng hệ thống camera giám sát, thiết bị rà soát kim loại, máy tính và các thiết bị cần thiết phục vụ kiểm tra, đánh giá và thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục chuyển trọng tâm từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu.

Những hành vi như học thay, thi hộ, đạo văn, sửa điểm, làm lộ đề thi, sử dụng công nghệ cao để gian lận phải được phát hiện và xử lý nghiêm.

Đặc biệt, các trường hợp bao che, tiếp tay hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động trái quy định đến kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi đều phải bị xử lý theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ Công an được giao tăng cường điều tra, xử lý những hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong đó có tổ chức gian lận thi cử, mua bán đề thi, làm giả tài liệu, đưa hoặc nhận hối lộ và can thiệp trái phép vào kết quả thi.

Các lực lượng chức năng cũng phải phối hợp ngăn chặn hành vi xâm nhập hệ thống, sửa đổi dữ liệu trái phép, làm lộ thông tin đề thi và sử dụng công nghệ cao để gian lận.

Với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phổ thông, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học, kiểm tra và đánh giá tại đơn vị.

Các trường phải hoàn thiện quy định nhằm ngăn chặn đạo văn, sao chép, thuê người làm bài, học thay, thi hộ và sử dụng AI trái quy định.

Cùng với việc tăng cường kiểm soát, Thủ tướng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo hướng coi trọng quá trình, sản phẩm học tập và năng lực thực chất của người học.