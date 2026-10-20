Lớp 5, 9 và 12 sẽ kiểm tra định kỳ theo đề chung của Sở GD&ĐT

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT. Đáng chú ý, Sở GD&ĐT được giao chủ trì xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung đối với một số môn học ở lớp 5, lớp 9 và lớp 12; các trường THCS, THPT có thể tổ chức kiểm tra trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện.

Theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành thông tư nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả đánh giá học sinh, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường tính khách quan, công bằng và thực chất trong kiểm tra, đánh giá.

Lớp 5, 9, 12 có đề kiểm tra định kỳ chung

Theo quy định mới, Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn.

Thời điểm kiểm tra được quy định cụ thể. Đối với học sinh lớp 5, việc kiểm tra được thực hiện vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Với học sinh lớp 9 và lớp 12, các đợt kiểm tra diễn ra vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Việc kiểm tra phải được thông báo trước. Nhà trường tổ chức coi kiểm tra, chấm bài và tổng hợp kết quả, bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh của trường.

Các lớp cuối cấp sẽ có đề kiểm tra định kỳ chung, cho phép kiểm tra trên máy tính. (Ảnh minh họa)

Cho phép kiểm tra định kỳ trên máy tính

Một điểm đáng chú ý khác là thông tư cho phép các trường THCS và THPT tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hình thức kiểm tra này phải được thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về các yêu cầu kỹ thuật.

Theo quy định, bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Đối với học sinh khuyết tật, nhà trường phải thực hiện các điều chỉnh hợp lý khi tổ chức kiểm tra trên máy tính. Trường hợp học sinh không thể tham gia ngay cả khi đã được điều chỉnh, các em được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác; kết quả có giá trị tương đương.

Quy định này tạo cơ sở để các trường đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra, đánh giá, đồng thời đặt ra yêu cầu về bảo đảm tính xác thực và an toàn của kết quả.

Học bạ số là thành phần hồ sơ đánh giá học sinh

Bộ GD&ĐT cũng xác định học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh.

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học được cập nhật vào học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận nội dung “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên học bạ số.

Thông tư quy định giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận kết quả môn học đó.

Sau khi giáo viên môn học hoàn thành ký số, giáo viên chủ nhiệm thực hiện ký số xác nhận học bạ số của lớp.

Đối với cấp THCS và THPT, các thông tin, nội dung đánh giá tại mẫu học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của học bạ số. Trong thời gian chuyển tiếp, học bạ giấy vẫn được tiếp tục sử dụng; các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với học bạ giấy.

Thông tư quy định thống nhất nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật ở các cấp học, theo hướng căn cứ vào sự tiến bộ của chính học sinh, không so sánh với các học sinh khác.

Đối với môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh được miễn trong kế hoạch giáo dục cá nhân, các em được miễn kiểm tra, đánh giá và ghi “Miễn” trong học bạ số. Kết quả giáo dục kỹ năng đặc thù được đánh giá như một hoạt động giáo dục.

Thông tư cũng bổ sung quy định về việc đánh giá lại kết quả học tập đối với học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học ở mức Chưa đạt nhưng sau khi rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được đánh giá từ mức Đạt trở lên.

Theo đó, học sinh thuộc trường hợp này được đánh giá lại kết quả học tập. Kết quả đánh giá lại của từng môn học được sử dụng thay thế kết quả cả năm học tương ứng để xét lên lớp.