(VTC News) -

Tối 20/11, U17 Việt Nam để thua 2-3 trước U17 Bỉ trong ngày khai màn FIFA U17 World Cup 2026. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cho thấy nỗ lực cùng khả năng chuyên môn tuyệt vời. U17 Bỉ nhiều thời điểm phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép rất lớn của U17 Việt Nam.

Tình huống gây tranh cãi đến ở phút bù giờ cuối cùng khi U17 Việt Nam đang tổ chức tấn công tìm bàn gỡ hòa. Trọng tài chính Daiane Muniz bất ngờ thổi còi kết thúc trận khi trận đấu vẫn còn khoảng 7 giây. Đáng chú ý, cả hai đội đều thay người trong thời gian bù giờ, chưa kể trận đấu gián đoạn vì chấn thương của cầu thủ hai đội.

U17 Việt Nam phản ứng khi trọng tài bất ngờ thổi còi kết thúc trận dù vẫn còn khoảng 7 giây.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, một trọng tài FIFA đang điều hành V.League nói: “Việc cắt còi cho thấy trọng tài quá cầu toàn. Trong thời gian bù giờ lại có những thời gian “chết” như cầu thủ chấn thương hay các đội thay người thì nguyên tắc là thiếu bao nhiêu, phải bù thêm bấy nhiêu thời gian.

Thứ hai, làm như vậy là thiếu hợp lý. Nếu trận đấu đang căng thẳng, chắc chắn cầu thủ sẽ phản ứng. U17 Việt Nam cần khoảng thời gian chết thêm phải được bù vào trận đấu. Có thể thời gian bù không cần phải hơn, nhưng phải đủ”.

Theo vị trọng tài V.League, việc thổi trước khi hết giờ một thời gian ngắn 5-10 giây không được quy định trong luật. Luật không viết rằng nếu trận đấu thiếu đi 45-60 giây do cầu thủ chấn thương, thay người mà trọng tài không bù thêm là sai luật.

“Việc bù giờ thêm quãng thời gian khoảng 1 phút là hợp lý. Việc này chắc chắn không sai luật mà các đội bóng cũng không thể không đồng ý. Ở đây, khái niệm được nhắc đến là “thời gian bù giờ tối thiểu”. Giám sát trọng tài cũng sẽ đồng ý với việc trận đấu có thời gian bù giờ của bù giờ.

Nếu trận đấu đang hòa hoặc có cách biệt tối thiểu, hoặc đang căng thẳng cuối trận, trận đấu rất quan trọng với đội đang thua hoặc đang chịu thiệt thì đương nhiên, trọng tài cứ làm đúng thì không bao giờ gặp vấn đề gì cả. Thổi trước 5 - 10 giây trong khi một đội đang tấn công đã là cầu toàn và không bù thêm giờ về các hoạt động phát sinh thì lại càng thiếu hợp lý”, vị trọng tài nhận định.