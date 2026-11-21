(VTC News) -

Tối 20/11, U17 Việt Nam để lại dấu ấn mạnh mẽ dù nhận thất bại 2-3 trước U17 Bỉ trong trận đấu đầu tiên tại bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Lê Sỹ Bách trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn cho một đội bóng 11 người của Việt Nam ở đấu trường World Cup. Đằng sau sự mạnh mẽ trên sân cỏ, Lê Sỹ Bách lại bộc lộ tính cách đặc biệt.

Tài năng từ bé

Lê Sỹ Bách đến với bóng đá với những phẩm chất trời phú. Tiền đạo sinh năm 2009 sớm gia nhập lớp năng khiếu bóng đá tỉnh Hưng Yên trước khi chuyển đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Chỉ sau quãng thời gian ngắn tập luyện, cậu bé được thi đấu ở giải U13 toàn quốc dù nhỏ tuổi hơn phần lớn đối thủ.

Bàn thắng đẹp mắt của Sỹ Bách trong trận gặp U17 Bỉ.

Sớm được nhận định là một tài năng đáng chú ý nhưng cầu thủ này cũng phải chờ đến năm 2024 mới có được chức vô địch đầu tiên ở giải U15 Quốc gia. Năm 2026, Lê Sỹ Bách vô địch giải U17 Quốc gia và ẵm trọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, anh liên tiếp ghi bàn tại các giải Đông Nam Á và châu Á. Và trên đất Qatar, anh chạm cột mốc lịch sử khi trở thành người đầu tiên ghi bàn cho đội bóng sân 11 người của Việt Nam tại đấu trường World Cup.

“Đừng đưa cậu ấy lên mây xanh, ít nhất Sỹ Bách vẫn còn phải đá thêm 2 trận nữa tại World Cup. Về lại cấp độ câu lạc bộ, Bách vẫn cần tiếp tục tập luyện, cậu ấy còn chưa ra sân ở các giải chuyên nghiệp”, một huấn luyện viên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nghiêm khắc nói.

Không “nghiện” điện thoại, sống trầm lặng

Ở độ tuổi teen và sống trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng Lê Sỹ Bách lại không...nghiện điện thoại. Một thành viên của đội U17 PVF cho biết Sỹ Bách chủ yếu dùng điện thoại để gọi về cho gia đình và xem video về bóng đá.

Sỹ Bách tỏa sáng trong màu áo U17 Việt Nam.

“Cậu ấy không nghiện trò chơi điện tử, cũng ít sử dụng điện thoại. Nếu Sỹ Bách tập trung vào chiếc điện thoại thì sẽ là xem bóng đá”, vị huấn luyện viên này nói thêm.

Cầu thủ của PVF “khóa” trang cá nhân, không để chế độ công khai các bài đăng. Anh chọn sống trong một vòng tròn bạn bè vừa đủ, thay vì tìm kiếm tương tác trên mạng xã hội.

Sỹ Bách không bộc lộ quá nhiều cá tính trong cuộc sống đời thường. Anh được mô tả là “sống chỉn chu, tôn trọng mọi quy định của trung tâm”. Tiền đạo trẻ không tự biến mình thành một “cỗ máy” và vẫn có những niềm vui đúng với lứa tuổi.

Nói về bàn thắng của mình ở World Cup, Sỹ Bách khiêm tốn chia sẻ: “Tôi chỉ định sút vào cột rồi chờ bóng bật ra và tìm cơ hội từ bóng hai. Tôi không nghĩ cú sút ấy lại thành bàn dù thường xuyên tập luyện như vậy, nhưng lần này rất may mắn.

Bàn thắng vào lưới U17 Bỉ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội. Việc có thể xuyên thủng mành lưới một đối thủ được đánh giá cao giúp các cầu thủ Việt Nam nhận ra đây không phải là sân chơi quá tầm, qua đó có thêm động lực hướng đến những trận đấu tiếp theo”.

Sẽ còn 2 cơ hội trước New Zealand và Mali để Sỹ Bách cùng đồng đội tìm kiếm điểm số đầu tiên cho U17 Việt Nam, thậm chí là viết tiếp giấc mơ vượt qua vòng bảng.