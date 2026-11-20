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● U17 World Cup U17 Bỉ 3 - 2 U17 Việt Nam Moorthamer 39’ Achahbar 42’ Phillips 60’ KẾT THÚC Sỹ Bách 4’ Nguyễn Lực 84’ Thống kê trận đấu

Tối 20/11 tại Doha, Qatar, U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland tạo ra điểm nhấn bằng 2 siêu phẩm trong các tình huống phạt góc. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn chịu thất bại 2-3 trước đội đương kim á quân châu Âu.

U17 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ pha ghi bàn đẹp mắt của Sỹ Bách. Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở đấu trường World Cup thể thức 11 người (không tính futsal). Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland không giữ được thế dẫn bàn đến giờ nghỉ.

Video: Bàn thắng lịch sử của Lê Sỹ Bách.

Sau khi ghi bàn, U17 Việt Nam phải lùi về phòng ngự trong phần lớn thời gian còn lại của nửa đầu trận đấu. U17 Bỉ nhanh chóng tạo ra thế trận kiểm soát và liên tục gây sức ép.

Đội bóng châu Âu giữ bóng 64%, thực hiện 10 pha dứt điểm và được hưởng tới 10 quả phạt góc trong hiệp đấu này với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,93. Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ có thêm 2 pha dứt điểm đều được thực hiện ở ngoài vòng cấm.

U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ ở bảng G giải U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Sau nhiều nỗ lực, U17 Bỉ gỡ hòa ở phút 39. Moorthamer thoát xuống bên phải rồi dứt điểm từ góc hẹp đánh bại thủ môn Xuân Hòa.

Chỉ 3 phút sau, hàng phòng ngự U17 Việt Nam tiếp tục bị xuyên thủng. Diercxx đưa bóng từ sát đường biên ngang vào trong để Achahbar đệm bóng cận thành, đưa đội bóng châu Âu vượt lên.

Video: U17 Bỉ gỡ hòa 1-1.

Video: U17 Bỉ vượt lên dẫn 2-1.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam cố gắng giữ bóng phối hợp nhiều hơn so với hiệp đấu đầu tiên. Dù vậy, khi chưa thể tạo ra sức ép lên hàng thủ đối phương, các cầu thủ trẻ Việt Nam lại mắc sai lầm ở tuyến dưới. Philips tận dụng tình huống U17 Việt Nam mất bóng ở sân nhà để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Video: U17 Việt Nam thủng lưới lần thứ ba.

U17 Việt Nam thi đấu đầy cố gắng và cải thiện đáng kể các chỉ số. Đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland kiểm soát bóng 55% ở hiệp 2, tung ra 6 pha dứt điểm.

U17 Việt Nam có tới 8 quả phạt góc và một trong số đó mang về bàn thắng. Nguyễn Lực thực hiện cú sút nhằm thẳng khung thành, đưa bóng đến góc khó đánh bại thủ môn U17 Bỉ.

Video: Nguyễn Lực sút phạt góc ghi bàn.

Dù vậy, khoảnh khắc này không đủ để U17 Việt Nam giành điểm trong trận ra quân. U17 Bỉ giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

U17 Bỉ ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Mattis Seghers TM 2 Timus Moorthamer 3 Eli Mravi 4 Ferber Blondeel 5 Assil Saidi 6 Louie Van Gelder 8 Xander Dierckx 10 Jelle Driessen 11 Kiyan Achahbar 16 Niels Filippo 17 Anthony Philips DỰ BỊ 7 Rayan Garcia 9 Ilyas Benkti 12 Lowie Pisele TM 13 Al-Hassan Kamara 14 Leni Strouwen 15 Mamedu Ralde 18 Matteo Sofia 19 Djibril Gbemou 20 Edgard Opoku 21 Esteban Levaux TM U17 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 21 Lý Xuân Hòa TM 2 Nguyễn Khắc Minh Đức 3 Nguyễn Mạnh Cường 4 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ĐT 6 Đào Quý Vương 8 Nguyễn Minh Thủy 9 Lê Trọng Đại Nhân 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực 13 Nguyễn Ngọc Anh Hào 18 Trần Trí Dũng 20 Lê Sỹ Bách DỰ BỊ 1 Chu Bá Huấn TM 5 Trần Hoàng Việt 7 Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam 11 Nguyễn Văn Dương 12 Nguyễn Việt Dũng TM 14 Quán Thành Công 15 Nguyễn Trọng Phong 16 Trần Ngọc Sơn 17 Trương Nguyễn Duy Khang 19 Trần Mạnh Quân

Bảng xếp hạng U17 World Cup mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải U17 World Cup 2026 mới nhất gồm vị trí, số điểm và các chỉ số bàn thắng, bàn thua của toàn bộ các đội bóng. Tính đến hết trận U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ, thứ hạng các đội bảng G như sau: