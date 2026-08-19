Thi lại ở Tuyên Quang: Thí sinh có tổng điểm 3 môn cao nhất là 26,75

Trong kết quả thi lại của các thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cung cấp, điểm thi của thí sinh có tổng điểm 3 môn cao nhất là 26,75 điểm, cụ thể điểm môn Hóa 9,75, Vật Lý 8,50, môn Toán 8,50. Thí sinh có tổng điểm 3 môn tiếp theo là 26,50, gồm: Hóa 9,25, Lý 9,25 và Toán 8,00.

Thí sinh đứng thứ 3 đạt 26,25 điểm, với Hóa 9,50, Lý 9,25 và Toán 7,50. Thí sinh tiếp đạt 26,25 điểm, gồm Hóa 9,25, Lý 9,00 và Toán 8,00. Các thí sinh có tổng điểm 3 môn cao tiếp theo là 26,00, với Toán 9,50, Lý 9,25 và Văn 7,25...

Kết quả thi lại Trường THPT chuyên Tuyên Quang không có điểm 10 ở tất cả các môn.

Đáng chú ý, kết quả thi lần 2 không ghi nhận thí sinh nào đạt điểm 10 ở các môn thi. Ngay cả ở những môn có mặt bằng điểm cao như Hóa học, Ngữ văn hay Vật lý, phổ điểm cũng cho thấy điểm số cao nhất chưa chạm mốc tuyệt đối. Cụ thể với môn Toán không có điểm 10; điểm trung bình 6,24. Ngữ văn: điểm trung bình 7,18, thuộc nhóm môn có mặt bằng điểm khá cao. Vật lí: điểm trung bình 6,64; 31/140 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Trước đó, ngày 14 và 15/8, thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT lần 2. Bộ GD&ĐT cho biết hồ sơ đăng ký nguyện vọng của nhóm thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được lưu giữ và chuyển sang trạng thái tạm dừng, không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung trong thời gian từ ngày 5 đến 10/8. Sau khi có kết quả thi hợp lệ được cập nhật trên hệ thống, hồ sơ của các thí sinh sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật.