Phổ điểm môn Địa lý thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang

(VTC News) -

Theo báo cáo phân tích thống kê kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2 môn Địa lý tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 9 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, 4 thí sinh đạt từ 5 điểm trở xuống.

Tại đợt thi lần 2 có 36 thí sinh dự thi môn Địa lý, với điểm trung bình lần 2 là 6,77 điểm, trung vị là 7,00 điểm. Lớp 12 Anh có điểm trung bình lần 2 môn Địa lý cao nhất là 7,34 điểm, lớp 12A có điểm trung bình thấp nhất là 5,62 điểm.

Đợt thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Trong số 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại ban đầu, có 326 thí sinh thực tế tham gia. Hai thí sinh tự do không đăng ký thi lại do đã là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi lại để xét tuyển.