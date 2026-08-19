Chuyên gia: Kết quả thi lại ở chuyên Tuyên Quang có phân bố điểm hợp lý

(VTC News) -

Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT công bố kết quả và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT lần hai với nhóm thí sinh dự thi tại điểm Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sau khi phân tích dữ liệu phổ điểm thi, một số chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí, đo lường và đánh giá giáo dục cho rằng kết quả lần hai có những đặc điểm phù hợp với kỳ vọng của những người làm việc trong lĩnh vực khảo thí, độ lệch chuẩn hợp lý, đồng thời thể hiện sự khác biệt về năng lực giữa các nhóm học sinh.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cũng dẫn kết quả môn Toán với điểm trung bình 6,24, trong khi điểm trung bình môn này của toàn quốc ở kỳ thi lần thứ nhất là 5,65. Theo ông đánh giá, mức điểm này chỉ nhỉnh hơn trung bình chung toàn quốc và “phù hợp với đặc thù của một trường chuyên”.

Điều đáng chú ý là mức chênh lệch hơn 3 điểm so với lần thi trước. Tương tự, điểm trung bình môn Vật lý giảm xuống 6,64; môn Hóa học 7,54; đặc biệt môn Sinh học giảm còn 5,87.

Đánh giá tổng thể, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, kết quả lần này đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh và bảo đảm tiêu chí cao nhất của kỳ thi là công bằng, góp phần củng cố niềm tin của xã hội.

Các chuyên gia khảo thí cho rằng kết quả thi lại của thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có phân bố điểm hợp lý.

PGS.TS Trần Đăng Hưng - Trưởng Khoa Công nghệ phần mềm, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho biết đã phân tích kết quả của 326 học sinh dự thi lần hai. Ông đánh giá kết quả thi lại phù hợp trên bình diện đánh giá, khảo thí của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, kết quả môn Toán có điểm trung bình 6,24, điểm số trải từ dưới 5 đến gần 10, trong đó nhiều điểm tập trung quanh khoảng 7. Độ lệch chuẩn là 1,4 và khoảng tứ phân vị là 2,0.

Theo phân tích của ông Hưng, khoảng 50% thí sinh nằm trong dải điểm khoảng 5,6-7,25. Trong tổng số thí sinh dự thi môn Toán, 17,8% có điểm dưới 5; 12,9%, tương đương 42 em, đạt từ 8 điểm trở lên. Phân tích theo lớp chuyên cũng cho thấy điểm trung bình môn Toán cao nhất thuộc về học sinh chuyên Toán, tiếp đến là các lớp chuyên Hóa, Tin và Lý. Trong khi đó, học sinh các lớp chuyên Văn, Sử có điểm Toán thấp hơn.

Ở môn Ngữ văn, ông Hưng cho biết chỉ 1,9% thí sinh, tương đương 6 em, đạt dưới 5 điểm; 23,5%, khoảng 76 em, đạt từ 8 điểm trở lên. Các mức điểm cao và điểm trung bình cao môn Ngữ văn tập trung nhiều hơn ở học sinh chuyên Văn, Sử và Tiếng Anh; trong khi nhóm chuyên Toán, Lý, Hóa có kết quả thấp hơn.

“Có thể nói rằng kỳ thi lần thứ hai đưa kết quả về đúng giá trị: thi thật, học thật và đánh giá năng lực thật”, PGS.TS Trần Đăng Hưng nhận định.

Trong khi đó, theo TS Phạm Ngọc Duy - Tổ chức Khảo thí New Meridian (Mỹ), trong khoa học khảo thí, việc đánh giá kết quả một kỳ thi cần dựa trên nhiều loại minh chứng và các khía cạnh khác nhau của quá trình tổ chức, thay vì chỉ nhìn vào một vài điểm số riêng lẻ.

Với các môn có số lượng thí sinh đủ lớn như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh, ông cho rằng: “Các thông số thống kê cơ bản của kết quả thi lần 2, trong đó có điểm trung bình và độ lệch chuẩn, nằm trong khoảng hợp lý”.

TS Duy cho biết, điểm trung bình phản ánh xu hướng trung tâm của dữ liệu, còn độ lệch chuẩn cho biết mức độ phân tán của điểm số quanh giá trị trung bình.

Riêng môn Toán, hơn 300 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang có điểm trung bình 6,24, độ lệch chuẩn 1,40. Điểm số trải từ 1,75 đến 9,5. Chỉ một thí sinh đạt mức thấp nhất và một thí sinh đạt mức cao nhất. Điểm 8 là đầu điểm có nhiều thí sinh nhất, với 32 em.

Qua phân tích, TS. Phạm Ngọc Duy đánh giá: “Độ lệch chuẩn của các môn có số lượng thí sinh đủ lớn dao động khoảng 0,9-1,6 điểm, cho thấy dữ liệu có mức độ phân tán nhất định, phù hợp với sự đa dạng về năng lực của các nhóm thí sinh”.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu Đánh giá giáo dục, đánh giá kết quả thi lần này có độ tin cậy, phù hợp với yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tương đối phù hợp với mặt bằng chung của các trường ở khu vực này.

Tuy nhiên, bà khuyến nghị “không nên so sánh giữa lần thi thứ nhất và lần thi thứ hai”. Trước hết, cần xem xét tính khách quan của kết quả này và có thể sử dụng kết quả cho các hoạt động như công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển học nghề, đại học hoặc các hoạt động về sau.

Các chuyên gia lưu ý, không nên so sánh, suy diễn kết quả giữa hai kỳ thi.

TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cũng khuyến nghị, không nên quá tập trung so sánh từng điểm số với kỳ thi trước để rồi suy diễn từ những chênh lệch. Hai kỳ thi diễn ra trong những điều kiện khác nhau, còn vụ việc liên quan đến kỳ thi trước vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Kết quả thi lại nên được nhìn nhận trước hết như một cơ sở để các em tiếp tục con đường học tập của mình.

“Điều cần nhất bây giờ là bảo đảm quyền lợi của thí sinh và giúp các em sớm trở lại tâm thế bình thường sau kỳ thi vốn đã chịu quá nhiều áp lực. Mỗi sự so sánh thiếu thận trọng đều có thể vô tình tạo thêm nghi ngờ, thậm chí khiến những thí sinh không liên quan cũng phải chịu ánh nhìn không đáng có. Những gì cần làm rõ hãy để cơ quan điều tra kết luận bằng chứng cứ”, ông chia sẻ.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đồng thời cho rằng không nên đặt vấn đề hơn - kém giữa hai lần thi, mà cần căn cứ vào kết quả kỳ thi lần hai để đánh giá.

“Điều tôi muốn nhắn nhủ với các em là hãy nhìn thẳng vào sự thật và coi những gì đã xảy ra như bài học sâu sắc. Hãy bước vào năm học mới với tinh thần hòa cùng học sinh cả nước và hướng tới một chặng đường mới tốt đẹp hơn”, ông nói.