Khi nào công bố kết quả xét tuyển của thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang?

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 122 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước ghi nhận thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026.

Danh sách trải rộng từ Bắc vào Nam, gồm các trường thuộc nhiều nhóm ngành như kinh tế, kỹ thuật, y dược, sư phạm, luật. Trong đó có Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Luật TP.HCM…

Bên cạnh đó là các trường quân đội thuộc Bộ Quốc phòng như Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự; các trường công an như Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân; cùng nhiều cơ sở đào tạo khác, trong đó có 2 đại học Quốc gia và các đại học vùng.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh tham dự kỳ thi lần 2 tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu tuyển sinh chung, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện xét tuyển sau khi có kết quả thi và hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu.

Từ 9h-14h ngày 22/8, các cơ sở đào tạo nhập kết quả xét tuyển dự kiến lần 7, chỉ đối với thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo đó, các trường tiếp tục xét tuyển đối với toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2026 có kết quả hợp lệ và đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Việc xử lý tập trung vào nhóm thí sinh chưa hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu cá nhân, gồm thông tin về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, kết quả học tập THPT và điểm thi sau phúc khảo.

Quá trình xét tuyển và chuẩn hóa dữ liệu phải thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 và Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT. Sau khi hoàn tất rà soát, xét tuyển, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT.

Khi nào có kết quả xét tuyển thí sinh thi lần 2?

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 21/8 đến 9h ngày 22/8, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện xét tuyển theo quy trình đã áp dụng ở lần xét tuyển đầu tiên. Các trường xét tuyển thí sinh và đối chiếu trực tiếp với mức điểm trúng tuyển đã công bố đối với đúng ngành, trường mà thí sinh đăng ký. Đối với nhóm xét tuyển phía Bắc, các trường liên hệ với Đại học Bách khoa Hà Nội để phối hợp thực hiện.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, các cơ sở đào tạo phải sử dụng những dữ liệu hợp lệ khác của thí sinh để thực hiện xét tuyển theo các phương thức đã được công bố trong thông báo tuyển sinh.

Từ 9h-14h ngày 22/8, các cơ sở đào tạo nhập kết quả xét tuyển dự kiến lần 7, chỉ đối với thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang, lên hệ thống để Bộ GD&ĐT tổng hợp dữ liệu xét tuyển; Từ 15h ngày 22/8, Bộ GD&ĐT tổ chức lọc ảo riêng đối với nhóm thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang, sau đó trả kết quả trúng tuyển sau lọc ảo cho các cơ sở đào tạo.

Trước 11h ngày 23/8, các cơ sở đào tạo phải nhập danh sách thí sinh có kết quả trúng tuyển sau lọc ảo do Bộ GDĐT trả về vào mục Quản lý nhập học/Quản lý nhập học bổ sung và phương thức khác.

Như vậy, kết quả trúng tuyển sau lọc ảo của thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang dự kiến được Bộ GD&ĐT trả về cho các cơ sở đào tạo từ chiều 22/8; các trường hoàn tất việc cập nhật danh sách trúng tuyển trước 11h ngày 23/8.