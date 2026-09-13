Vịnh Mây đón trọn lực đẩy từ các công trình biểu tượng tại Vinhomes Hải Vân Bay

(VTC News) -

Các cột mốc được ấn định rõ ràng, sức sống đô thị được bồi đắp mỗi ngày

Tại Vinhomes Hải Vân Bay, kế hoạch hoàn thiện các điểm đến lớn tạo nên chuỗi mốc thời gian đáng chú ý. Công viên Đảo Ngọc và Công viên Bách thảo dự kiến hoàn thành trong năm 2027; Vinpearl LegendLux dự kiến khai trương tháng 11/2027; các cấu phần VinWonders tiếp tục được phát triển theo lộ trình hoàn thiện từ Q4/2027 đến năm 2028.

VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân 225ha - Tổ hợp công viên vui chơi giải trí chủ đề vận động khám phá & thể thao mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á. (Ảnh: Vinhomes)

Mỗi tiện ích mới không đứng riêng lẻ. Công viên và phố đi bộ tạo thêm không gian cộng đồng; khách sạn 6 sao siêu sang và VinWonders thu hút du khách; hệ sinh thái wellness nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe. Khi được kết nối, các công trình tạo nên nhịp sống liên tục, hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ và làm dày trải nghiệm của cư dân.

Với nhà đầu tư và du khách, lịch về đích của các tiện ích tại Vinhomes Hải Vân Bay cũng chính là tiến trình tạo lập một điểm đến tầm vóc quốc tế. Khi khách sạn vận hành, tiêu chuẩn lưu trú và dòng khách được bổ sung; khi VinWonders hoàn thiện, thời gian lưu trú vui chơi có thể kéo dài.

Mỗi hạng mục giải quyết một nhu cầu riêng, nhưng hiệu quả lớn nhất xuất hiện khi chúng kết nối thành hành trình trọn vẹn. Lưu lượng khách tăng đồng nghĩa dư địa khai thác kinh doanh và tạo dòng tiền của mỗi tài sản cũng được mở rộng.

Đặc biệt, VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân quy mô 225ha dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2027 cho khu Kid World và tháng 3/2028 cho phân khu vận động khám phá - thể thao rèn luyện và trải nghiệm, tạo thêm lý do để khách quay trở lại qua nhiều giai đoạn.

Giai đoạn đầu, các công viên và cảnh quan công cộng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là phần cư dân cảm nhận trực tiếp mỗi ngày. Cây xanh trưởng thành, mặt nước được vận hành và tuyến dạo bộ có người sử dụng sẽ biến bản vẽ thành môi trường sống. Những thay đổi tưởng nhỏ này tạo dấu hiệu rõ nhất về mức độ hình thành cộng đồng và giúp người mua đánh giá dự án bằng trải nghiệm thực tế.

Vinpearl LegendLux dự kiến khai trương tháng 11/2027 sẽ bổ sung mắt xích lưu trú siêu sang. Khách sạn không chỉ cung cấp phòng nghỉ mà còn đưa vào điểm đến hệ dịch vụ, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn cao. Sự xuất hiện của nhóm khách lưu trú có mức chi tiêu lớn có thể tạo thêm nhu cầu cho các hoạt động thương mại xung quanh.

Khách sạn 6 sao Vinpearl LegendLux mang tinh thần Việt Nam sẽ bổ sung mảnh ghép tầm vóc quốc tế cho điểm đến Vinhomes Hải Vân Bay. (Ảnh: Vinhomes)

Sức hút của Vịnh Mây trong tâm điểm của hệ sinh thái biểu tượng

Trong tổng thể của điểm đến quốc tế Vinhomes Hải Vân Bay, Vịnh Mây với quy mô 99,6ha đảm nhiệm vai trò miền an cư - nghỉ dưỡng thượng lưu trên triền núi hướng biển. Các biệt thự khép kín cùng các tiện ích như Oceania Clubhouse 6.500 m², Palm Garden 6.200 m² và Hải Vân Wellness Hub 1,6 ha hướng tới sự cân bằng giữa riêng tư, thư giãn và tiện nghi.

Không gian biệt thự sườn đồi hướng biển tại Vịnh Mây. (Ảnh: Vinhomes)

Chênh lệch cao độ tự nhiên cùng vùng đệm cảnh quan tạo khoảng cách vừa đủ với các khu vực sôi động, giúp cư dân tiếp cận thuận tiện chuỗi tiện ích nhưng vẫn duy trì nhịp sống riêng tư, tĩnh tại.

Để tối ưu trải nghiệm đó, Vịnh Mây được chia thành hai bộ sưu tập đặc quyền. Bayfront Collection ở cao độ thấp hơn, thuận tiện tiếp cận chuỗi tiện ích ven bờ và mở tầm nhìn trực diện, khoáng đạt ra toàn cảnh mặt vịnh. Hilltop Collection nằm trên các cao độ đồi cao, tách khỏi nhịp sống bên dưới, giữ trọn sự tĩnh lặng của dòng dinh thự nghỉ dưỡng triền đồi.

Đặc biệt, một khác biệt then chốt của Vịnh Mây so với các dòng bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn 50 năm trên thị trường là pháp lý sở hữu lâu dài trên quỹ đất triền đồi hướng biển quý hiếm, không thể tái lập trong tương lai.

Trước thềm ra mắt, khu Vịnh Mây đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Khi các công trình lớn tại Vinhomes Hải Vân Bay lần lượt hoàn thiện, Vịnh Mây được hưởng lợi từ sự gia tăng đồng bộ của toàn điểm đến. Với người mua, những mốc vận hành cụ thể giúp chủ động hoạch định thời gian ở, nghỉ dưỡng hoặc hoàn thiện nội thất. Với nhà đầu tư, tiến độ tiện ích tạo thêm cơ sở để đánh giá nhu cầu thực tế và khả năng khai thác tài sản.

Từ bản quy hoạch đến những công trình đang dần thành hình, Vinhomes Hải Vân Bay đang từng bước xác lập diện mạo của một điểm đến mới. Trong tiến trình ấy, Vịnh Mây sắp ra mắt có thêm lợi thế khi tọa lạc giữa hệ sinh thái tiện ích được đầu tư theo lộ trình rõ ràng, nơi mỗi công trình hoàn thiện lại mở thêm một lớp trải nghiệm và gia tăng sức sống cho toàn khu vực.