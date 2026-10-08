Thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn trong top 100 thế giới

(VTC News) -

Ngày 8/10, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia sau loạt trận quốc tế tháng 9/2026. Đội tuyển Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng khi tiếp tục đứng thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm.

Trong đợt tập trung vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và khép lại giải đấu với thành tích 2 trận thắng, 2 trận thua. Những kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam mất 6,33 điểm so với lần cập nhật trước.

Dù bị giảm điểm, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì khoảng cách đủ an toàn với các đối thủ xếp phía sau để giữ vị trí trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu thế giới.

Xét riêng khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai, chỉ sau Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng tăng một bậc lên hạng 93 thế giới với 1.251,42 điểm. Đáng chú ý, Thái Lan vẫn cải thiện thứ hạng dù bị trừ 0,85 điểm sau hai thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, Indonesia có bước tiến đáng kể sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ vạn đảo được cộng thêm 3,35 điểm, qua đó tăng hai bậc lên vị trí thứ 116 thế giới với 1.166,50 điểm.

Như vậy, khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hiện là 20,13 điểm. Trong khi đó, Indonesia vẫn kém Việt Nam 17 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Ở các vị trí tiếp theo của khu vực, Malaysia đứng thứ 133 thế giới với 1.102,09 điểm. Philippines xếp hạng 136, còn Singapore đứng thứ 149. Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste lần lượt góp mặt ở những vị trí phía sau.

Trên bình diện thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Argentina giữ vị trí thứ hai, trong khi Pháp đứng thứ ba. Một trong những thay đổi đáng chú ý thuộc về Bồ Đào Nha khi đội tuyển này vươn lên hạng 5, xếp trên Brazil và Morocco.

Theo thống kê của FIFA, kể từ khi World Cup 2026 khép lại, bóng đá thế giới đã chứng kiến 338 trận đấu quốc tế. Kết quả của những cuộc đối đầu này góp phần tạo nên sự thay đổi về điểm số và thứ hạng của nhiều đội tuyển.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng tiếp theo vào ngày 18/11/2026.