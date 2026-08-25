Chủ tịch FIFA đến sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam đấu Thái Lan

(VTC News) -

Ngày 26/8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom có mặt tại sân Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Đây không phải lần đầu ông Gianni Infantino trực tiếp theo dõi những sự kiện bóng đá tại khu vực Đông Nam Á. Tháng 12/2021, Chủ tịch FIFA tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup (tên gọi cũ của ASEAN Cup). Trong chuyến đi này, ông đánh giá cao những nỗ lực xây dựng nền tảng phát triển bóng đá tại khu vực. FIFA khi đó cũng khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của bóng đá Đông Nam Á.

Đến tháng 1/2023, ông Infantino tiếp tục xuất hiện trên khán đài sân vận động Thammasat tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam. Người đứng đầu FIFA cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) theo dõi trận đấu, sau đó tham gia lễ trao huy chương.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: VFF)

Theo VFF, việc Chủ tịch FIFA một lần nữa dự khán trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với các giải đấu, các đội tuyển và quá trình phát triển bóng đá tại khu vực Đông Nam Á.

Đây đồng thời là cơ hội để bóng đá Việt Nam giới thiệu những bước tiến trong thời gian qua, từ việc đầu tư cho các đội tuyển quốc gia, công tác đào tạo trẻ đến cơ sở vật chất và năng lực tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Trận đấu tại Mỹ Đình mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á sau khi tạo được lợi thế đáng kể ở lượt đi.

Trong cuộc đối đầu trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ hai bàn thắng của Nguyễn Hải Long và Nguyễn Quang Hải. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế trước 90 phút quyết định trên sân nhà.

Trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.