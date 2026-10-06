HLV Kim Sang-sik lên kế hoạch làm mới tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Sáng 6/10, đội tuyển Việt Nam lên đường trở về nước sau khi hoàn tất hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bắt đầu tính toán cho kế hoạch chuẩn bị hướng tới Asian Cup 2027. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xác định Asian Cup 2027 là nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Một trong những nhiệm vụ được ông Kim đặt ra là tiếp tục tìm kiếm nhân tố mới và tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam muốn xây dựng lực lượng có sự cân bằng giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp kế cận.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV trưởng Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

“Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cũng thừa nhận tuyển Việt Nam còn nhiều điểm phải cải thiện sau FIFA ASEAN Cup. Tiền vệ này mong muốn toàn đội thể hiện được lối chơi rõ nét và ổn định hơn trong những đợt tập trung tiếp theo.

“Tôi hy vọng tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ”, Hoàng Đức chia sẻ.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: “Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ. Hy vọng mọi người luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong thời gian tới”.

Đội tuyển Việt Nam trở về nước, hướng tới mục tiêu VCK Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

Sau trận đấu với Malaysia, bốn cầu thủ thuộc CLB TP.HCM gồm Le Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng bay sang Thái Lan để hội quân cùng đội bóng chủ quản. CLB TP.HCM sẽ gặp Ratchaburi vào ngày 7/10.

Trong khi đó, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc di chuyển tới Singapore. Nhóm cầu thủ của Công An Hà Nội chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Lion City Sailors trên sân khách ngày 8/10. Riêng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được trở về Việt Nam nghỉ ngơi và hồi phục.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời phù hợp với công tác chuyên môn của Ban huấn luyện. Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm những nhân tố mới và hoàn thiện đội hình, hướng tới mục tiêu VCK Asian Cup 2027.