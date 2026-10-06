HLV Kim Sang-sik đánh đổi giải FIFA lấy bài học khắc nghiệt

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4 sau trận thua Malaysia 0-1. Kết quả không như kỳ vọng, nhưng chuỗi thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc chấp nhận đánh đổi thành tích trước mắt để kiểm tra lực lượng, chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đối thủ dốc toàn lực, tuyển Việt Nam thử nghiệm

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu chính thức, lần đầu tiên được tổ chức và diễn ra trong quãng thời gian FIFA Days. Các đội tuyển vì thế có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ những trường hợp vắng mặt vì chấn thương hoặc vấn đề cá nhân.

Đội tuyển Việt Nam không hề xem nhẹ FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik mang đến giải đấu số lượng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều nhiều nhất trong lịch sử. Phần lớn những cầu thủ tốt nhất ở từng vị trí đều góp mặt.

Nhiều thử nghiệm của đội tuyển Việt Nam không thành công.

Tuy nhiên, đến giờ bóng lăn, HLV Kim Sang-sik lại liên tục đưa ra sân những đội hình khiến nhiều người bất ngờ. Ở ngày ra quân, Williams Minh Hoàng - tân binh 19 tuổi - được xếp đá tiền đạo cánh phải, Đỗ Hoàng Hên chơi như một tiền vệ trung tâm bên cạnh Lê Phạm Thành Long.

Đến trận gặp Thái Lan, Cao Pendant Quang Vinh được xếp đá tiền đạo cánh, trung vệ lệch trái Lê Ngọc Bảo đá chính ngay từ đầu sau quãng thời gian dài vắng mặt ở đội tuyển. Võ Hoàng Minh Khoa đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Lê Phạm Thành Long.

Ở màn đối đầu với Malaysia, Ngô Đăng Khoa đá chính như một tiền đạo trái rồi được đảo sang hành lang phải.

Có một điểm chung trong các thử nghiệm này. Hầu hết cầu thủ được bố trí ở những vai trò mới đều thi đấu dưới kỳ vọng, thậm chí có những màn trình diễn dưới mức trung bình. Điều này kéo theo kết quả chung của đội tuyển Việt Nam không như ý. Thắng chật vật Philippines, thua Thái Lan và Malaysia chắc chắn không mang đến cảm xúc tích cực cho những người theo dõi đội tuyển.

Trong khi đó, Indonesia mang đến những ngôi sao tốt nhất trong điều kiện của mình. Dàn cầu thủ mang đậm màu sắc châu Âu ấy gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan có Chanathip, Peeradol, Mickelson, Supachai hay Soonsup-Bell, đi đến chung kết và trước đó thắng thuyết phục Việt Nam.

Malaysia cũng rất khác khi có ngôi sao nhập tịch Bergson da Silva cùng nhiều cầu thủ nội địa chất lượng. Philippines suýt đánh bại Việt Nam rồi thắng Thái Lan nhờ một loạt cái tên đáng chú ý như anh em nhà Tabinas - những cầu thủ vốn khó góp mặt ở các trận đấu ngoài FIFA Days.

Phép thử không hiệu quả

Đội tuyển Việt Nam phải trả cái giá không hề rẻ cho những thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đội tuyển Việt Nam không đủ tốt, thất bại là xứng đáng. Ông cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, kết quả này không hẳn chỉ mang đến những điều tiêu cực.

Đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm trước Asian Cup 2027.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: “Tôi nghĩ huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại chuyện nhân sự, phải có sự quan sát kĩ hơn các tân binh.

Sẽ không phải con đường toàn hoa hồng cho những tân binh được gọi cho FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu muốn có suất ở đội tuyển, nhiều cầu thủ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Như tôi đã nói, ban huấn luyện sẽ có cái nhìn đúng hơn về chuyên môn của cầu thủ khi thuốc thử ở liều cao”.

Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen tại Asian Cup 2027. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng không hề đơn giản với Nguyễn Quang Hải và đồng đội.

Nhiều trận đấu không như ý tại FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam không mạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Với tư cách HLV trưởng, ông Kim Sang-sik hiểu rằng bản thân buộc phải thay đổi cả chiến thuật lẫn cách sử dụng nhân sự.

Nhiều cầu thủ nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Việc giữ được vị trí ở đội tuyển quốc gia đã khó, chưa nói đến chuyện có thể tỏa sáng tại một giải đấu cấp châu Á.

Còn 4 tháng nữa Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh. Những thử nghiệm tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá bằng kết quả, nhưng đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik nhìn rõ hơn giới hạn của nhiều phương án nhân sự. Quãng thời gian sắp tới vì thế sẽ rất bận rộn và nhiều áp lực với nhà cầm quân người Hàn Quốc.