Cầu thủ Man Utd gay gắt: 'Quá nhục nhã, không còn gì để nói'

(VTC News) -

“Quá nhục nhã, không còn gì để nói”, tiền vệ Amad Diallo bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân sau trận thua của Man Utd trước Atletico Madrid ở vòng League Phase UEFA Champions League 2026/27.

Đại diện nước Anh hành quân đến sân Wanda Metropolitano với hy vọng có được ít nhất 1 điểm trước Atletico Madrid. Tuy nhiên, họ thủng lưới ngay ở phút đầu tiên bởi một tình huống phòng ngự hớ hênh. Chỉ sau vài nhịp phối hợp, Atletico Madrid dễ dàng đưa bóng đến chân của Barrios trước khi tiền vệ này dễ dàng dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Amad Diallo bình luận căng thẳng trên mạng xã hội.

Sau đó, Man Utd chơi bóng có phần chật vật khi Marcus Rashford và Bruno Fernandes thi đấu không tốt. Họ đưa bóng dội khung gỗ đối phương với cú sút của Youri Tielemans. Sang hiệp 2, đến lượt Bruno Fernandes sút xa đưa bóng đi trúng xà ngang. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Man Utd có thể làm được trước đối thủ.

Atletico Madrid vẫn có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng liên tục phung phí. Đến khi Leny Yoro phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lookman, mọi chuyện xem như kết thúc với Qủy đỏ. Thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick nhận thêm một bàn thua và kết thúc trận đấu với thất bại 0-2.

Bình luận tiêu cực của Amad Diallo chẳng khác nào hành động “đổ thêm dầu vào lửa”. Trước đó, Lisandro Martinez đã khiến dư luận rúng động với một loạt phát biểu nhắm thẳng vào ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Trung vệ này cho rằng mọi người quá dễ dàng đổ lỗi cho huấn luyện viên Michael Carrick và các cầu thủ. Trong khi đó, việc mua sắm - bổ sung nhân sự mới được thực hiện không tốt trong kì chuyển nhượng mùa hè. Man Utd rõ ràng cần nhiều hơn các bản hợp đồng chất lượng mới có thể duy trì vị trí trong nhóm giành vé dự cúp C1 châu Âu.

Sau đó, đến lượt huyền thoại Wayne Rooney chỉ trích chính Lisandro Martinez. Cựu tiền đạo này cho rằng nếu có vị trí nào cần được thay thế và đầu tư bổ sung thì chính Lisandro Martinez mới là người cần phải ra đi.