Thành viên nhóm BIGBANG mê món ăn nào khi sang Việt Nam?

(VTC News) -

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn toàn cầu của 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung, đồng thời gắn với dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

Trước thềm concert, khán giả tò mò các thành viên sẽ thưởng thức món ăn Việt nào khi có dịp trở lại đất nước hình chữ S. Trong những lần ghé thăm trước đây, G-Dragon, Taeyang và Daesung đều nhiều lần công khai mê những món ăn Việt. Khoảnh khắc này nhận được nhiều yêu thích từ người hâm mộ.

G-Dragon say mê phở và gỏi cuốn tôm thịt

Trong tập 4 của chương trình Good Day, G-Dragon từng có dịp thưởng thức những món ăn Việt Nam tại Hàn Quốc. Không ngoài dự đoán, phở và gỏi cuốn tôm thịt là hai món được lựa chọn.

Trong chương trình, nam thần tượng hào hứng khi được ăn gỏi và húp nước phở một cách say mê. Ánh mắt rạng rỡ G-Dragon sau mỗi lần nếm thử món ăn Việt khiến fan thích thú.

G-Dragon từng say mê khi ăn món phở Việt Nam.

Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 1988 còn không ngần ngại ăn rau mùi - loại rau gia vị đặc trưng trong nhiều món Việt. Nhiều fan thậm chí còn phong cho anh danh hiệu “rể Việt Nam”.

Việc G-Dragon trở lại Việt Nam để tổ chức concert cùng các thành viên BIGBANG càng khiến fan thích thú khi mong chờ anh sẽ có dịp thưởng thức “bản gốc” của những món ăn này.

Taeyang thích thú với phở bò

Tháng 6/2023, Taeyang từng có dịp đến Việt Nam tham gia biểu diễn trong lễ hội Seen Festival tại Hội An, Quảng Nam.

Thời điểm này, giọng ca chính của BIGBANG khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú khi đăng tải hình ảnh thưởng thức phở trước lúc trở về Hàn Quốc. Anh cũng dành nhiều lời khen cho món ăn truyền thống của Việt Nam.

Taeyang khoe ảnh ăn phở bò trên trang cá nhân.

Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ không chỉ là bát phở bò hấp dẫn mà còn nằm ở cách nam ca sĩ tương tác với người hâm mộ. Nam ca sĩ sử dụng từ “Pho” để chơi chữ với từ “For” trong tiếng Anh, tạo nên những câu nói dí dỏm như “Pho real?” hay “Phogive me”.

Bức ảnh thưởng thức món ăn Việt của Taeyang tại Việt Nam thu về gần 600 nghìn lượt người thích và hơn 6 nghìn bình luận. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả Việt sôi nổi đưa ra một loạt gợi ý về món ăn Việt “cần phải ăn” dành cho ngôi sao xứ kim chi.

Daesung mê mẩn ẩm thực Việt

Là thành viên từng có nhiều lần đến Việt Nam, Daesung được xem là tín đồ của món Việt, thậm chí đòi “ở lại thêm một ngày” vì quá yêu mến ẩm thực nơi đây.

Tháng 7/2024, trong dịp đến Việt Nam tổ chức fan meeting, nam ca sĩ Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt yêu thích và luôn miệng khen ngợi đồ ăn Việt khiến người hâm mộ vừa tự hào vừa thích thú.

Theo đó, Daesung ăn thử chả giò và mì xào hải sản. Anh nhận xét chả giò có bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ẩm hoàn hảo. Daesung vui vẻ vì được ăn ngon và không ngần ngại nói: “Mình yêu Việt Nam quá”.

Vì nghe nói sinh tố dừa tại nhà hàng rất nổi tiếng nên Daesung lập tức gọi uống thử và không hề thất vọng. “Sinh tố quán này đỉnh quá”, nam ca sĩ khen ngợi.

Daesung mê mẩn các món ăn Việt Nam.

Ngoài chả giò, sinh tố dừa thì heo sữa quay cũng là món ăn chiếm trọn trái tim của thành viên nhóm BIGBANG. Nam ca sĩ tỏ ra phấn khích, liên tục vỗ tay khi thưởng thức món thịt quay này.

Sau bữa ăn, Daesung còn có dịp khám phá chợ Bến Thành. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự yêu thích với trái cây Việt như sầu riêng, mít. măng cụt... Trong suốt hành trình khám phá chợ Bến Thành, Daesung không ngừng thể hiện sự hào hứng và niềm vui tại nơi đây, anh cho rằng khu chợ không quá nhỏ cũng không quá rộng và là một điểm tham quan rất thú vị tại TP.HCM mà khách du lịch nên ghé tới.

Nam ca sĩ từng có dịp khám phá chợ Bến Thành.

Đến tháng 8/2025, Daesung tiếp tục chia sẻ Vlog khi có dịp trở lại Việt Nam. Trong video, anh thưởng thức các món như hủ tiếu sa tế bò, miến cua nguyên con, rau muống xào tỏi.

Trở lại Việt Nam lần này, nhiều người hâm mộ mong muốn nam ca sĩ Hàn Quốc sẽ có dịp thưởng thức thêm nhiều đặc sản vùng miền khác của mảnh đất chữ S.