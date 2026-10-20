'Nàng thơ' Moon Ga-young, Sung Si-kyung đến Việt Nam

(VTC News) -

Diễn viên Moon Ga-young và ca sĩ Sung Si-kyung sẽ đến Hà Nội vào tháng 1/2027 để dẫn dắt lễ trao giải Golden Disc Awards. Đây là năm thứ ba liên tiếp cả hai kết hợp trong vai trò dẫn chương trình (MC).

Bộ đôi Moon Ga Young, Sung Si Kyung đến Việt Nam dẫn dắt lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41.

Moon Ga-young là gương mặt diễn viên nổi bật của Hàn Quốc. Cô được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua bộ phim truyền hình True Beauty (tựa tiếng Việt: Vẻ đẹp đích thực, 2020-2021). Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn với The Interest of Love (Lý giải tình yêu, 2022-2023), My Dearest Nemesis (Kẻ Thù Dấu Yêu) và Law and the City (Luật sư phường Seocho, 2025).

Các vai diễn cho thấy khả năng biến hóa của nữ diễn viên trong những câu chuyện tình cảm, tâm lý và đời sống đương đại.

Năm 2025, với bộ phim điện ảnh If We (Nếu là chúng ta), cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục điện ảnh tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 vào tháng 5 vừa qua.

Moon Ga Young là ‘’nàng thơ’’ của Golden Disc Awards.

Bên cạnh diễn xuất, Moon Ga-young còn gây chú ý nhờ phong thái thanh lịch và khả năng giao tiếp trước công chúng. Tại Golden Disc Awards lần thứ 39, cô lần đầu đảm nhận vai trò MC cùng Sung Si-kyung và Cha Eun-woo. Tại hai kỳ trao giải gần nhất, nữ diễn viên tiếp tục dẫn chương trình cùng Sung Si-kyung.

Sung Si-kyung được mệnh danh là ‘’hoàng tử ballad’’ của Hàn Quốc. Sở hữu chất giọng trầm ấm, cách hát giàu cảm xúc, Sung Si-kyung tạo dựng vị trí riêng trong dòng nhạc ballad. Bên cạnh các album cá nhân, anh còn được biết đến qua nhiều ca khúc nhạc phim truyền hình, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và dẫn chương trình.

Sung Si Kyung mệnh danh ‘’hoàng tử ballad’’ của Hàn Quốc.

Tại Golden Disc Awards, Sung Si-kyung nhiều lần đảm nhận vai trò MC. Kỳ trao giải lần thứ 41 đánh dấu lần thứ 11 anh dẫn dắt sự kiện. Không chỉ am hiểu âm nhạc và các nghệ sĩ tham gia, nam ca sĩ còn được đánh giá cao nhờ phong thái điềm đạm, khả năng ứng biến linh hoạt và cách kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Golden Disc Awards là lễ trao giải âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật của nghệ sĩ và các sản phẩm âm nhạc đại chúng trong năm. Sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ K-pop nhờ các hạng mục giải thưởng cùng những sân khấu biểu diễn được đầu tư riêng.

Kỳ trao giải lần thứ 41 đánh dấu lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Việt Nam. Trong hai ngày 9 và 10/1/2027, sự kiện dự kiến diễn ra trên sân khấu ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.