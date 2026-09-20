Hình ảnh khác lạ của Kim Soo Hyun

Ngày 19/9, tờ News1 đưa tin Kim Soo Hyun lần đầu xuất hiện tại một sự kiện chính thức ở Hàn Quốc sau khoảng một năm rưỡi tạm dừng hoạt động vì vướng bê bối. Nam diễn viên đảm nhận vai trò trao giải tại The Fact Music Awards 2026 diễn ra ở Busan Asiad Main Stadium.

Hình ảnh Kim Soo Hyun tại sự kiện chiều 19/9. (Ảnh: The Fact)

Xuất hiện trong bộ vest đen, Kim Soo Hyun trao giải TMA Popularity Award cho Lim Young Woong và giới thiệu sân khấu của nam ca sĩ. Dù đã qua thời gian dài không xuất hiện trước công chúng trong nước nhưng anh vẫn thể hiện phong thái khá ổn định khi dẫn dắt phần trao giải và nhận được tràng pháo tay từ khán giả.

Trước khi giới thiệu Lim Young Woong, Kim Soo Hyun chia sẻ: “Định nghĩa về âm nhạc mỗi người nhớ đến có thể hơi khác nhau. Với tôi âm nhạc là một ngôn ngữ truyền tải những cảm xúc khó có thể diễn đạt bằng lời nói và là những ký ức giúp tôi nhớ lại khoảnh khắc đã quên. Người ta nói rằng ba thế hệ cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc của người này. Anh hùng của chúng ta, ca sĩ Lim Young Woong”.

Do đây là lần đầu Kim Soo Hyun xuất hiện tại một sự kiện chính thức trong nước sau thời gian dài vắng bóng nên phần xuất hiện của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các máy quay liên tục ghi lại hình ảnh và biểu cảm của anh.

Về trang phục, Kim Soo Hyun lựa chọn phong cách toàn màu đen. Bộ vest nam diễn viên chọn được thiết kế với phần cổ xẻ sâu, không có lớp áo bên trong.

Tuy nhiên, diện mạo của nam diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong bài viết với tiêu đề “Anh ấy đã giảm cân rất nhiều - Kim Soo Hyun được bắt gặp trong bộ vest đen lịch lãm”, tờ Mksports miêu tả nam diễn viên có gương mặt hốc hác và vóc dáng gầy hơn hẳn trước đây. Nhiều tài khoản mạng nhận xét ngôi sao này đã giảm cân quá nhiều.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Kim Soo Hyun ở The Fact Music Awards vẫn gây tranh cãi. Nhiều khán giả phản đối việc nam diễn viên này trở lại sau nghi vấn yêu Kim Sae Ron khi cố nghệ sĩ ở tuổi vị thành niên.

Kim Soo Hyun đã tạm dừng các hoạt động trong nước từ tháng 3/2025 sau khi vướng tranh cãi liên quan đến đời tư. Cụ thể, chủ kênh YouTube Garosero Research Institute và gia đình Kim Sae Ron cáo buộc Kim Soo Hyun yêu nữ diễn viên khi cô chưa thành niên. Phía gia đình Kim Sae Ron còn tung ra ảnh chụp màn hình các tin nhắn và file ghi âm được cho là giữa nữ diễn viên với Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun trong họp báo đầu năm 2025. Kể từ đó, anh tạm dừng hoạt động. (Ảnh: YTN)

Phía nam diễn viên nhiều lần phủ nhận các cáo buộc từ gia đình Kim Sae Ron. Phía Kim Soo Hyun lập luận đoạn ghi âm đã bị làm giả bằng trí tuệ nhân tạo và đệ đơn kiện gia đình Kim Sae Ron về tội phỉ báng do phát tán thông tin sai lệch. Nam diễn viên cũng khẳng định có hẹn hò với Kim Sae Ron nhưng là sau khi cả hai đã trưởng thành.

Cách đây không lâu, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Đồn Cảnh sát Seongdong Seoul quyết định không truy tố nam diễn viên vì không đủ bằng chứng. Viện Kiểm sát sau đó không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại và trả hồ sơ cho cảnh sát.