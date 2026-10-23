Cần chuẩn bị gì trước khi đi xem concert BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình?

(VTC News) -

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn toàn cầu của 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung, đồng thời gắn với dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

Để tránh những tình huống phát sinh trong ngày diễn, khán giả nên kiểm tra kỹ thông tin vé, thủ tục vào sân và các quy định của ban tổ chức.

Những lưu ý cần nắm

Theo quy định từ ban tổ chức, vé điện tử nên tải sẵn hoặc in ra, kèm giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu khi vào cổng. Với vé điện tử, nên đăng nhập sẵn tài khoản sở hữu vé và lưu thông tin trên điện thoại để thuận tiện xuất trình khi làm thủ tục.

Trước khi đến sân, người tham dự cần kiểm tra đúng ngày biểu diễn, hạng vé, khu vực đứng hoặc ngồi và cổng vào tương ứng.

Khán giả cần thực hiện việc đổi vé lấy vòng đeo tay theo hướng dẫn của ban tổ chức. Sau khi nhận vòng, người tham dự nên giữ nguyên trạng, không tháo, cắt hoặc làm hỏng bởi đây có thể là căn cứ kiểm soát quyền ra vào từng khu vực.

Lịch trình cụ thể của 2 đêm concert được ban tổ chức cập nhật.

Lightstick chính hãng hình vương miện của BIGBANG là vật dụng gắn liền với hình ảnh biển người hâm mộ đồng loạt phát sáng trong mỗi concert của nhóm. Ngoài ra, người xem nên chọn trang phục thoải mái và giày bệt, giày thể thao vì bạn có thể phải đứng hoặc di chuyển liên tục trong nhiều giờ, đặc biệt nếu sở hữu vé khu vực đứng.

Nên chuẩn bị sạc dự phòng, vì sóng điện thoại và pin thường tiêu hao nhanh khi có đông người tập trung tại một khu vực. Nước uống và đồ ăn nhẹ mang theo bên ngoài khu vực soát vé, để tránh mất sức khi phải xếp hàng và chờ đợi lâu trước giờ diễn.

Chủ động đến sân sớm

Với lượng người tập trung đông, khu vực xung quanh sân vận động có thể xảy ra ùn tắc trước và sau chương trình. Khán giả nên dự kiến thời gian di chuyển rộng hơn thông thường, đồng thời có mặt sớm để hoàn thành thủ tục đổi vòng, kiểm tra an ninh và tìm đúng vị trí.

Nếu sử dụng phương tiện cá nhân, người tham dự cần tìm hiểu trước các điểm gửi xe được phép hoạt động. Không nên dừng, đỗ tùy tiện gần cổng sân vận động bởi việc này vừa gây cản trở giao thông, vừa khiến quá trình rời sự kiện trở nên khó khăn.

Sơ đồ khu vực các hạng vé đã được ban tổ chức công bố.

Ngoài ra, bạn nên uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý trong lúc chờ đợi, đặc biệt nếu đứng trong khu vực đông người liên tục nhiều giờ. Luôn tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh và ban tổ chức, đặc biệt tại các khu vực đứng, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trước khi concert bắt đầu, người tham dự có thể dành ít phút xác định lối thoát, khu vực y tế và vị trí nhân viên hỗ trợ. Trong mọi tình huống bất thường, cần giữ bình tĩnh và làm theo chỉ dẫn của lực lượng phụ trách sự kiện.

Những vật dụng bị cấm tại concert

Theo thông báo từ ban tổ chức, danh sách những vật dụng bị cấm mang vào concert bao gồm kích thước túi, thiết bị ghi hình, sạc dự phòng, đồ ăn, thức uống, ô, chai lọ hoặc phụ kiện cổ vũ.

Các loại vật sắc nhọn, chất dễ cháy, pháo sáng, bình xịt áp suất và vật dụng có khả năng gây nguy hiểm không được mang vào khu vực sự kiện. Máy ảnh chuyên nghiệp, thiết bị ghi hình cỡ lớn, gậy selfie, chân máy hoặc flycam cũng có thể bị từ chối tại điểm kiểm tra an ninh.

Danh sách các vật dụng bị cấm tại concert.

Về quy định mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, phần lớn các concert Kpop quy mô lớn thường không cho phép mang máy ảnh có ống kính rời hoặc thiết bị quay phim chuyên dụng vào khu vực biểu diễn. Máy tính bảng, iPad, GoPro và flycam cũng hoàn toàn bị cấm đem vào 2 đêm nhạc lần này của BIGBANG. Khán giả cần nắm rõ quy định này để tránh xảy ra những tình huống không đáng có khi vào thưởng thức đêm diễn.

Nên làm gì sau khi concert kết thúc?

Thời điểm kết thúc concert thường là lúc tình trạng ùn tắc tại khu vực Mỹ Đình trở nên căng thẳng nhất, khi hàng chục nghìn khán giả cùng lúc di chuyển ra khỏi sân vận động. Để tránh mất thời gian hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn, bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm sau như không nên vội vàng chen lấn gọi xe ngay khi vừa kết thúc show, thay vào đó có thể nán lại khoảng 15 đến 20 phút trong khu vực sự kiện để dòng người và phương tiện bớt đông đúc.

Nên chụp lại vị trí gửi xe, bao gồm tên đường, số nhà hoặc biển chỉ dẫn gần đó, để tránh nhầm lẫn hoặc mất thời gian tìm kiếm khi quay lại lấy xe. Nếu di chuyển theo nhóm, nên thống nhất trước điểm hẹn gặp lại sau concert để tránh thất lạc trong đám đông.

Người đi cùng bạn bè nên thống nhất một điểm hẹn trong trường hợp mất liên lạc. Mạng di động có thể chậm khi lượng thiết bị truy cập quá lớn, vì vậy không nên hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc gọi hoặc tin nhắn.