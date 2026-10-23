BIGBANG lên đường đến Hà Nội, G-Dragon trùm khăn kín mặt ở sân bay

(VTC News) -

Theo Dispatch, BIGBANG đã khởi hành đến Hà Nội, Việt Nam từ sân bay quốc tế Incheon vào chiều 23/10, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo trong chuyến lưu diễn thế giới XX : COSMOS.

G-Dragon tại sân bay Incheon.

Đáng chú ý, G-Dragon xuất hiện với chiếc khăn trùm gần kín khuôn mặt khi có mặt tại sân bay. Phong cách thời trang khác biệt của trưởng nhóm nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong những hình ảnh trước giờ lên đường đến Việt Nam.

Sau các chặng diễn ở nhiều thị trường quốc tế, nhóm tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam trong hai đêm diễn liên tiếp vào cuối tuần này tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Hai thành viên Daesung và Taeyang tại sân bay Incheon chiều nay.

Tour lần này có sự tham gia của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung, đánh dấu màn trở lại sân khấu với tư cách thành viên BIGBANG trong chuyến lưu diễn thế giới sau nhiều năm.

Trước khi đến Hà Nội, BIGBANG đã biểu diễn tại Đài Bắc và Singapore. Các đêm diễn trước đó thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt với những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm trong suốt hai thập kỷ hoạt động.

Setlist tại các chặng trước là cơ sở để người hâm mộ dự đoán những ca khúc có thể xuất hiện trong hai đêm diễn tại Mỹ Đình.

Tại Singapore ngày 18/10, BIGBANG trình diễn nhiều bản hit quen thuộc như Fantastic Baby, Hands Up, Tonight, Blue, Loser, Bad Boy, Haru Haru và Lies. Nhóm tiếp tục khuấy động sân khấu với Bang Bang Bang, Sober và We Like 2 Party.

Đêm diễn còn có các tiết mục solo của G-Dragon, Taeyang và Daesung, với những ca khúc như Crayon, Crooked, Ringa Linga và Look at Me, Gwisun. Phần encore tại chặng Singapore có My Heaven, Last Farewell, Flower Road và Still Life.

Dù vậy, đây là danh sách ca khúc chưa phải setlist chính thức tại Hà Nội. Chương trình thực tế có thể được điều chỉnh giữa các điểm dừng của tour.