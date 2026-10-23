Vé xem concert BIGBANG bị hét giá, lightstick cho thuê đắt đỏ

(VTC News) -

Thị trường mua bán, sang nhượng vé concert BIGBANG tiếp tục sôi động khi hai đêm diễn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sắp diễn ra. Ngoài các hội nhóm trên mạng xã hội, hoạt động mua bán còn xuất hiện tại khu vực đổi vòng tay dành cho khán giả.

Vé BIGBANG được rao chênh hàng triệu đồng

Những ngày sát concert BIGBANG tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hoạt động mua bán, sang nhượng vé diễn ra cả trên mạng xã hội lẫn trực tiếp tại khu vực sân.

Hình ảnh người hâm mộ xếp hàng đổi vé vào sáng 23/10. (Ảnh: BTC)

Chiều 23/10, theo ghi nhận tại sân Mỹ Đình, vé CAT 3 có giá gốc 3,5 triệu đồng được chào bán lại với mức 6 - 9 triệu đồng/vé; vé CAT 1 giá gốc 6,5 triệu đồng được rao từ 8 đến 12 triệu đồng/vé. Đáng chú ý, vé Ultimate có giá niêm yết 10,5 triệu đồng được chào bán lẻ với giá khoảng 14 triệu đồng, trong khi giá sang nhượng theo cặp dao động từ 25 đến 38 triệu đồng. Một số người bán chỉ nhận giao dịch theo cặp, không bán lẻ vé CAT 3, với mức giá 17-18 triệu đồng/cặp.

Tại khu vực sân Mỹ Đình, bên cạnh những người trực tiếp chào bán vé, một số người chưa có vé trong tay vẫn nhận tìm vé theo yêu cầu, xin số điện thoại khách để liên hệ khi có nguồn. Một số khác thu mua vé từ người có nhu cầu sang nhượng rồi rao bán lại với giá cao hơn.

Trước đó, ngày 22/10, tại khu vực đổi vòng tay tham dự concert, người bán cũng chào vé giá gốc 2 triệu đồng với mức 5 triệu đồng; gói Gold VIP Package có giá niêm yết 8,5 triệu đồng được chào ở mức 12 triệu đồng, cao hơn 3,5 triệu đồng so với giá gốc.

Mức giá sang nhượng cao khiến một bộ phận người hâm mộ bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc vé bị đẩy lên gấp nhiều lần giá gốc khiến khán giả có nhu cầu thực sự gặp khó khăn khi tìm vé, nhất là những người chưa kịp mua trong các đợt mở bán chính thức. Việc một số người bán chỉ nhận giao dịch theo cặp cũng thu hẹp lựa chọn của khán giả có ngân sách hạn chế.

Các nhóm rao bán và thu mua vé concert BIGBANG diễn ngay tại sân.

Bùng nổ dịch vụ cho thuê lightstick

Không chỉ vé concert, việc mua bán lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm của nhóm cũng trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Một số tài khoản trên Threads cho rằng có người đi cùng người thân để mua nhiều lightstick, tìm cách vượt giới hạn mỗi khách chỉ được mua một sản phẩm tại một số cửa hàng pop-up.

Lightstick được bán tại các điểm pop-up với giá 1,7 triệu đồng. Trong khi đó, một số tài khoản bị người hâm mộ phản ánh là đầu cơ rao bán lại sản phẩm với giá 2-2,5 triệu đồng, cao hơn giá gốc từ 300.000 đến 800.000 đồng.

Với những khán giả không muốn chi hơn 1 triệu đồng cho lightstick để sử dụng trong một hoặc hai đêm diễn thì thuê lightstick trở thành lựa chọn thay thế.

Trên các hội nhóm, giá thuê lightstick BIGBANG từ 250.000 đến 600.000 đồng, chưa bao gồm tiền đặt cọc. Trong khi đó, ngày 22/10 ghi nhận một số tài khoản quảng cáo dịch vụ cho thuê lightstick với mức 50.000-100.000 đồng/ngày, tùy phiên bản và điều kiện thuê.

Dịch vụ cho thuê lightstick cũng bùng nổ với nhiều mức giá.

Các mức giá được ghi nhận từ những tin rao khác nhau, vì vậy người thuê cần hỏi rõ thời gian sử dụng, tiền đặt cọc, tình trạng sản phẩm và trách nhiệm nếu làm hỏng hoặc mất gậy trước khi giao dịch.

Ngoài lightstick, thị trường phụ kiện phục vụ concert còn có áo phông in hình thần tượng, mũ, khăn, túi tote và các sản phẩm do cửa hàng địa phương tự thiết kế. Một số tài khoản nhận mua hộ hoặc giao hàng nhanh cho người hâm mộ không có thời gian đến các điểm bán chính thức.

Bên cạnh đó, một số tài khoản còn nhận cho thuê trang phục phục vụ concert. Dịch vụ này hướng đến những người muốn chuẩn bị diện mạo theo phong cách của thần tượng nhưng không có nhu cầu mua toàn bộ trang phục và phụ kiện.

Hai đêm BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS tại Hà Nội dự kiến diễn ra ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là điểm dừng trong chuyến lưu diễn thế giới của nhóm sau các chặng tại Đài Bắc và Singapore.