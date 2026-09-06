Thai phụ chuyển dạ đột ngột, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn tại Myanmar

(VTC News) -

Chuyến bay khai thác bằng tàu bay Boeing 787 khởi hành ngày 5/9 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TP.HCM. Khoảng 10 tiếng sau khi cất cánh, hành khách N.L.D.L., quốc tịch Việt Nam, bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Tổ tiếp viên đã lập tức triển khai các biện pháp sơ cứu cần thiết theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp và phát thanh tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tiếp viên và 5 hành khách tự nguyện, em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay VN38.

Do tình trạng sức khỏe của sản phụ có dấu hiệu không được đảm bảo, cần tiếp cận cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu, tổ bay đã quyết định chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Yangon, Myanmar.

Ngay khi nhận được thông tin từ tổ bay, Vietnam Airlines nhanh chóng phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ mặt đất tại Myanmar và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách và cháu bé sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Sản phụ bất ngờ sinh con, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh tại Myanmar. (Ảnh minh hoạ).

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN38 khởi hành lại lúc 3h30 (giờ địa phương) ngày 6/9, hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h05 sáng cùng ngày.

Đây là một trong nhiều trường hợp Vietnam Airlines điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế.

Trước đó, ngày 24/6, chuyến bay VN524 từ TP.HCM đi Thượng Hải phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hong Kong, Trung Quốc; ngày 7/1, chuyến bay VN36 từ Frankfurt đi Hà Nội phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata (Calcutta, Ấn Độ) hay ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức) đi TP.HCM phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.