(VTC News) -

Sức hút từ những sự kiện lớn

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, Thái Nguyên trở thành điểm hẹn sôi động của người dân và du khách với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, nổi bật là Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Không gian văn hóa trà, các hoạt động quảng bá sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực, khám phá điểm đến cùng nhiều chương trình nghệ thuật đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất xứ Trà.

Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên thu hút trên 30.000 khán giả, tạo nên không khí âm nhạc sôi động, lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, hai đêm nhạc “Nối vòng tay lớn” và “Thái Nguyên bừng sáng” thu hút đông đảo khán giả, mỗi chương trình có khoảng 30.000 người tham dự. Không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật quy mô lớn, các sự kiện còn tạo hiệu ứng truyền thông, lan tỏa hình ảnh Thái Nguyên năng động, thân thiện, giàu bản sắc đến đông đảo công chúng.

Việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn gắn với quảng bá văn hóa, du lịch đã góp phần đưa hình ảnh điểm đến Thái Nguyên đến gần hơn với du khách. Qua đó, tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và các điểm tham quan khai thác tốt hơn lượng khách tăng cao trong các dịp cao điểm.

Hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến, quảng bá được thể hiện rõ qua những con số tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón trên 7,34 triệu lượt khách, tăng 24,8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt gần 10.500 tỷ đồng, tăng 61,7%. Riêng tháng 10, tỉnh đón gần 430 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 601 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong tuần đầu tháng 11, Thái Nguyên đón khoảng 260 nghìn lượt khách. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 6/11, tổng lượng khách đạt khoảng 8,03 triệu lượt, chính thức vượt mục tiêu 8 triệu lượt đề ra cho cả năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của điểm đến Thái Nguyên, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc kết hợp tổ chức sự kiện với quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch.

Mở thêm dư địa tăng trưởng

Không chỉ tạo sức hút bằng các sự kiện, Thái Nguyên đang từng bước làm mới sản phẩm, mở rộng khả năng kết nối và trải nghiệm cho du khách. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là từ ngày 14/11, đôi tàu du lịch QT1/QT2 kết nối Hà Nội - Thái Nguyên chính thức được đưa vào khai thác, hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Sản phẩm du lịch đường sắt mở thêm lựa chọn di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng các hành trình trải nghiệm kết nối giữa Thủ đô với vùng chè Tân Cương, các điểm du lịch sinh thái, văn hóa và di tích lịch sử của Thái Nguyên. Đây cũng là hướng khai thác tiềm năng liên kết vùng, thu hút nhóm khách tham quan ngắn ngày, khách gia đình và những người yêu thích trải nghiệm.

Hồ Núi Cốc có nhiều lợi thế để thu hút du khách trong dịp cuối năm.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục có nhiều lợi thế để thu hút du khách trong dịp cuối năm, từ cảnh quan thiên nhiên, hồ trên núi, vùng chè đặc sản đến hệ thống di tích lịch sử và không gian văn hóa các dân tộc. Việc kết nối các điểm đến thành những hành trình đa dạng, gắn tham quan với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng sẽ góp phần gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách.

Kết quả tăng trưởng trong năm 2026 đang tạo nền tảng thuận lợi để du lịch Thái Nguyên tiếp tục bứt phá. Trong thời gian tới, để sức hút từ các sự kiện lớn chuyển hóa thành hiệu quả lâu dài, ngành Du lịch tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng, tăng cường liên kết giữa các điểm đến và doanh nghiệp; đồng thời xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.