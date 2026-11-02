Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

(VTC News) -

Sáng 2/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa, chúc mừng 4 cán bộ được điều động, luân chuyển.

Ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ở cấp sở, ông Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương. Ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đề nghị các cán bộ trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo chuyển biến và đột phá trong lĩnh vực được phân công, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Với ông Lường Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị tập trung lãnh đạo, xây dựng phường Sông Công phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng phường xã hội chủ nghĩa; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, ông Lường Đức Thắng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, đoàn kết, đổi mới và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.