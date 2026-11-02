(VTC News) -

Video: Người đàn ông chạy bộ băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ô tô tông tử vong

Sáng 2/11, một vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Ninh Bình - Hà Nội (xã Hồng Vân, Hà Nội).

Thời điểm trên, ô tô con đang đi ở làn sát dải phân cách giữa, tốc độ cho phép tối đa 100km/h thì một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường cao tốc.

Người đàn ông bất ngờ chạy băng qua cao tốc.

Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 - Cục CSGT có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

CSGT sẽ làm việc với ban quản lý vận hành đường cao tốc, gắn trách nhiệm của lực lượng tuần đường. Đồng thời, CSGT sẽ có văn bản gửi các đơn vị vận hành cao tốc về công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông.

Hồi tháng 9, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến người xem bàng hoàng. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, người phụ nữ đội nón lá đang chạy rất nhanh để cắt ngang đường.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô lao tới tông cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng. Tình huống diễn ra trong tích tắc, tài xế hoàn toàn bất lực vì khuất tầm nhìn và không có đủ thời gian phản xạ.

Khoảnh khắc tai nạn thương tâm trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số ý kiến đều cho rằng đây là lời cảnh báo đắt giá về mức độ nguy hiểm khi người dân tự ý đi vào những tuyến đường cao tốc dành riêng cho ô tô chạy tốc độ cao.