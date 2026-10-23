Cà Mau luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở

(VTC News) -

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thay người tiền nhiệm Lê Văn Ngời.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Thời giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng…

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ tư từ trái qua) trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ chiều 23/10. (Ảnh: Duy Hoàng).

Cùng ngày, ông Lê Văn Ngời đã đến xã Sông Đốc nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại xã Trần Văn Thời, ông Đặng Trí Thủ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại xã Nguyễn Phích, ông Nguyễn Văn Bản, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã này. Một Phó trưởng ban khác là ông Lê Chí Hiếu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch, nhiệm kỳ 2025 - 2030.