Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ

(VTC News) -

Quyết định 486 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9 và thay thế Quyết định 259 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.

Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Văn phòng Trung ương Đảng có 9 đơn vị cấp vụ, cục

Về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị quy định lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng gồm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là thủ trưởng cơ quan, giúp việc Chánh Văn phòng có các Phó Chánh Văn phòng.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng gồm 9 đơn vị cấp vụ, cục: Vụ Tham mưu tổng hợp; Vụ Văn thư - Thư ký; Vụ Địa phương I (tại Hà Nội); Vụ Địa phương II (tại TP.HCM); Vụ Tổ chức - Hành chính; Cục Tài chính; Cục Quản trị; Cục Lưu trữ; Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu.

Bên cạnh đó, Văn phòng Trung ương Đảng có 1 đơn vị sự nghiệp là Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam và 1 doanh nghiệp trực thuộc.

Biên chế Văn phòng Trung ương Đảng được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm; thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng Trung ương Đảng được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên phục vụ cho công tác.

So với Quyết định 259, số đơn vị cấp vụ, cục của Văn phòng Trung ương Đảng tăng từ 8 lên 9, trong đó bổ sung Vụ Văn thư - Thư ký; Cục Tài chính và Quản lý đầu tư được đổi thành Cục Tài chính.

Quy định mới cũng xác định cơ cấu có 1 doanh nghiệp trực thuộc, thay vì liệt kê 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV An Phú, Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên, Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ) như trước.

Tại điều khoản chuyển tiếp, Bộ Chính trị yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức sắp xếp các công ty theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp. Trong thời gian chưa có quyết định sắp xếp chính thức, các công ty này tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành.

Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là đơn vị sự nghiệp của Văn phòng Trung ương Đảng. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Bảo tàng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản trị. Sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, Bảo tàng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ

Về chức năng, Bộ Chính trị quy định Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng; là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo tồn và phát huy di sản lịch sử cách mạng của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị quy định 20 nhóm nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời dành một khoản riêng quy định các quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Một số nội dung được bổ sung, cụ thể hóa so với Quyết định 259.

Trong công tác thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp tổ chức công tác thông tin chiến lược, trọng yếu, cơ mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư.

Cơ quan này còn có nhiệm vụ tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đề xuất lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, địa phương hoặc còn ý kiến khác nhau; thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định mới cũng cụ thể hơn việc theo dõi thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương. Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện trên môi trường số, dựa trên chế độ báo cáo và dữ liệu được kết nối, chia sẻ theo quy định.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục được giao chủ trì điều phối tổ chức phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội; đôn đốc các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng thực hiện đúng tiến độ công việc được giao.

Đáng chú ý, quy định mới dành riêng một khoản về các quyền của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cơ quan này được yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng; tham dự các phiên họp của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, bộ, ngành Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương.

Bộ Chính trị lưu ý các cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận biệt phái cán bộ theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cũng theo quy định mới, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được ký thừa lệnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số văn bản như: thông báo, điện mật, công văn... chỉ đạo công tác và chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.