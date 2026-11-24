(VTC News) -

Mỗi năm, chu kỳ vận hành tự nhiên của Trái đất được chia thành 24 tiết khí, lần lượt là: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Trong đó, Đông chí giữ vai trò là một cột mốc thiên văn đặc biệt, đánh dấu thời điểm Mặt trời ở vị trí xa nhất về phía Nam của đường Xích đạo thiên văn.

Tiết Đông chí năm 2026 bắt đầu từ ngày nào?

Theo thiên văn học, Đông chí xảy ra do trục Trái đất nghiêng khoảng 23,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo quanh Mặt trời. Thời điểm này, Bắc bán cầu nhận được ít ánh sáng mặt trời nhất, dẫn đến ngày ngắn và đêm dài.

Hiện tượng này là kết quả của chuyển động quay và chuyển động quỹ đạo của Trái đất, tạo nên các mùa trong năm.

Ngày Đông chí năm 2026 rơi vào ngày 22/12 dương lịch. (Ảnh: Almanac)

Ngày Đông chí là ngày đầu tiên của tiết Đông chí. Theo lịch vạn niên, ngày Đông chí năm 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 22/12 dương lịch (tức ngày 14/11 âm lịch). Thời điểm chuyển tiết khoảng 3h49 - 3h50 (giờ Việt Nam).

Tiết Đông chí năm 2026 kéo dài đến hết ngày 4/1/2027.

Đông chí đánh dấu sự khởi đầu chính thức của mùa đông theo thiên văn học (trái ngược với mùa đông khí tượng, vốn bắt đầu khoảng 3 tuần trước ngày đông chí). Sự kiện này diễn ra mỗi năm một lần ở mỗi bán cầu: Một lần ở Bắc bán cầu (vào tháng 12) và một lần ở Nam bán cầu (vào tháng 6). Ngày Đông chí đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông ở từng bán cầu. Khi một bán cầu đang trải qua ngày đông chí thì bán cầu còn lại đồng thời trải qua ngày Hạ chí.

Điều này là do trục nghiêng của Trái đất, có nghĩa là vào các ngày chí, một nửa Trái đất nghiêng ra xa Mặt trời, và nửa còn lại hướng về phía Mặt trời.

Chúng ta thường nghĩ đông chí là một sự kiện kéo dài suốt cả một ngày trên lịch, nhưng thực tế Đông chí chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Cụ thể, đó là thời điểm chính xác khi một bán cầu nghiêng ra xa Mặt trời nhất có thể.

Sơ đồ quỹ đạo chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời, thể hiện các mốc thời gian đặc biệt trong năm. (Ảnh minh họa)

Đông chí có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều nền văn hóa, báo hiệu sự chuyển giao của các mùa. Một số người cổ đại đã đánh dấu ngày đông chí bằng những công trình bằng đá khổng lồ, chẳng hạn như Newgrange ở Ireland.

Ngày Đông chí có đặc điểm gì?

Ngày Đông chí là thời điểm có ban ngày ngắn nhất, ban đêm dài nhất trong năm tại Bắc bán cầu. Lúc này, Mặt trời ở vị trí xa nhất về phía nam xích đạo thiên văn (kinh độ Mặt trời 270°) và chiếu thẳng góc vào chí tuyến Nam.

Do độ nghiêng trục Trái đất (khoảng 23,5°), Bắc bán cầu nhận ít ánh sáng mặt trời nhất nên ngày ngắn, đêm dài. Ngược lại, Nam bán cầu có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất.

Để tự mình quan sát được tác động của ngày chí, vào ngày đông chí, hãy đứng ngoài trời vào buổi trưa và nhìn bóng của chính mình. Đó sẽ là chiếc bóng dài nhất của bạn trong cả năm!

Sau đó, hãy làm lại điều này vào ngày hạ chí, bạn sẽ thấy hầu như không có bóng.

Ngày Đông chí là thời điểm có ban ngày ngắn nhất, ban đêm dài nhất trong năm tại Bắc bán cầu. (Ảnh: Almanac)

Tại Việt Nam, Đông chí thường trùng với giai đoạn giữa mùa đông, thời tiết lạnh rõ rệt. Ở miền Bắc (đặc biệt vùng núi cao), nhiệt độ dễ giảm sâu, xuất hiện rét đậm, rét hại.

Do đó, đây là thời điểm người dân, đặc biệt là nông dân, phải chủ động bảo vệ mùa màng, che chắn chuồng trại, giữ ấm vật nuôi để tránh thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt. Đông chí cũng đánh dấu giai đoạn kết thúc mùa màng, thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới.

Phong tục ngày Đông chí trên thế giới

Để đánh dấu một ngày đặc biệt trong năm, nhiều quốc gia có cách đón ngày này khác nhau, nhưng nhìn chung đều gắn với ý nghĩa sum họp gia đình, cầu mong sức khỏe và bình an.

Tại Trung Quốc, Đông chí được xem là một ngày lễ truyền thống quan trọng. Nhiều gia đình có phong tục sum họp, cúng tổ tiên và thưởng thức những món ăn đặc trưng. Ở miền Bắc Trung Quốc, sủi cảo là món ăn phổ biến trong dịp này. Trong khi đó, tại một số khu vực miền Nam, người dân thường ăn bánh trôi nước, tượng trưng cho sự đoàn viên, trọn vẹn.

Trong khi đó, người Hàn Quốc có phong tục ăn cháo đậu đỏ vào ngày Đông chí. Theo quan niệm dân gian, màu đỏ của đậu có thể xua đuổi những điều không may và mang lại bình an cho gia đình.

Tại Nhật Bản, người dân có phong tục tắm nước nóng với quả yuzu vào ngày Đông chí. Hương thơm của loại quả này được cho là giúp thư giãn, đồng thời phong tục tắm yuzu gắn với mong muốn bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh. Một số gia đình cũng ăn bí đỏ (kabocha) để bổ sung dinh dưỡng trong mùa đông.

Vào ngày Đông chí, các nước Scandinavia (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển) gắn liền với những lễ hội ánh sáng, lửa và truyền thống mùa đông lâu đời nhằm cầu mong mặt trời quay trở lại và xua đuổi bóng tối.