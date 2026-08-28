Tây Ninh thu hút loạt dự án tổng vốn hơn 900.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 28/8, tại Hội trường Thống Nhất (phường Long An), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị - Kiến tạo tương lai”.

Điểm nhấn của hội nghị là việc Tây Ninh trao quyết định chủ trương, chứng nhận đăng ký đầu tư và ghi nhận quan tâm đầu tư đối với hơn 100 công trình, dự án, tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ USD.

Trong đó, 13 công trình được khởi công với tổng vốn khoảng 116.000 tỷ đồng, tương đương 4,5 tỷ USD. Tỉnh đồng thời trao chứng nhận đầu tư và thư quan tâm đầu tư cho gần 100 dự án lớn, tổng vốn khoảng 800.000 tỷ đồng, tương đương hơn 31 tỷ USD.

Tây Ninh trao quyết định, chứng nhận và ghi nhận quan tâm đầu tư hơn 100 dự án, tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng.

Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, giao thông, sản xuất, năng lượng sạch, xử lý rác thải, môi trường, nước sạch, giáo dục, y tế và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo sức lan tỏa lớn, phù hợp định hướng phát triển của Tây Ninh và được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng 10,12%. Quy mô kinh tế năm 2025 đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố; Tây Ninh thuộc top 3 địa phương cải cách nổi bật trong 20 năm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thường xuyên nằm trong top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn.

Đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Tây Ninh đạt hơn 26 tỷ USD, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Quyết, cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến, đời sống người dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Bộ máy chính quyền địa phương từng bước hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định, sau hợp nhất, địa phương không chỉ có không gian phát triển rộng hơn mà còn có thêm cơ hội thu hút những dòng vốn đầu tư mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.

Không gian phát triển mới tạo thêm dư địa để Tây Ninh khai thác thế mạnh về công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, du lịch và năng lượng sạch.

Tỉnh định hướng tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực, tăng cường kết nối với TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, qua đó hình thành các chuỗi giá trị và động lực tăng trưởng mới.

Không chạy theo số vốn đăng ký

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Tây Ninh chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa của từng dự án.

“Thước đo không chỉ nằm ở số vốn đăng ký mà quan trọng hơn là tiến độ giải ngân, hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp cho ngân sách, tạo việc làm và mức độ kết nối với doanh nghiệp trong nước”, Phó Thủ tướng nói.

Ông yêu cầu tỉnh xác định rõ đầu mối theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các cam kết đầu tư sớm trở thành dự án cụ thể. Đồng thời, Tây Ninh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính phải được thể hiện bằng trải nghiệm thực tế của người dân, doanh nghiệp, thay vì chỉ rút ngắn quy trình trên giấy.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cần ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, tăng kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế; gắn các khu công nghiệp, khu kinh tế với hệ thống giao thông, logistics. Trong đó, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cần được phát triển thành đầu mối giao thương, dịch vụ và logistics quan trọng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo việc làm và có khả năng hình thành hệ sinh thái sản xuất, dịch vụ tại địa phương; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.