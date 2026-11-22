Lãi suất giảm, nên giữ hay bán bất động sản?
Mặt bằng lãi suất đang giảm rõ rệt, nhiều nhà đầu tư băn khoăn nên bán hay giữ bất động sản lúc này.
Chuyên gia chỉ bước tiến vượt bậc về công nghệ xây dựng của kỹ sư Việt
Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu trong ngành xây dựng, phát triển con người và đội ngũ kế cận là những nhiệm vụ quan trọng sống còn.
Giá vàng hôm nay 22/11: Hồi phục nhẹ nhưng vẫn đứng ở ngưỡng thấp
Sáng 22/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.537 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Giá xăng dầu hôm nay 22/11: Dầu thế giới tiếp tục đi lên
Lúc 6h ngày 22/11, giá dầu WTI đứng ở mức 83,41 USD/thùng, tăng 0,97 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 92,57 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng.
Loạt công nghệ hiện đại tại sân bay Long Thành trước ngày vận hành
Sân bay Long Thành ứng dụng sinh trắc học, tự động hóa hành lý và mô hình “hành trình không giấy tờ”, mở ra trải nghiệm bay hiện đại.
Đấu giá đất không thể trở thành công cụ thổi giá
Nếu không kiểm soát chặt, đấu giá đất từ công cụ khai thác tài nguyên sẽ bị biến thành cỗ máy tạo giá ảo, đẩy chi phí tăng, gây hệ lụy cho thị trường bất động sản.
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