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Lãi suất giảm, nên giữ hay bán bất động sản? Mặt bằng lãi suất đang giảm rõ rệt, nhiều nhà đầu tư băn khoăn nên bán hay giữ bất động sản lúc này.

Giá vàng hôm nay 22/11: Hồi phục nhẹ nhưng vẫn đứng ở ngưỡng thấp Sáng 22/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.537 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 22/11: Dầu thế giới tiếp tục đi lên Lúc 6h ngày 22/11, giá dầu WTI đứng ở mức 83,41 USD/thùng, tăng 0,97 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 92,57 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng.

Loạt công nghệ hiện đại tại sân bay Long Thành trước ngày vận hành Sân bay Long Thành ứng dụng sinh trắc học, tự động hóa hành lý và mô hình “hành trình không giấy tờ”, mở ra trải nghiệm bay hiện đại.